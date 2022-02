Finale CAN 2021/Aliou Cissé : "Que ce soit l'Égypte ou le Cameroun..."

Aliou Cissé et le Sénégal sont en finale de la CAN 2021 après avoir battu le Burkina Faso (1-3) le mercredi 2 février 2022. La seconde demi-finale oppose le Cameroun, pays organisateur, à l'Égypte. Le sélectionneur des Lions de la Terenga s'est prononcé sur son probable adversaire.

CAN 2021 : Cameroun ou Égypte en finale ? La réponse d' Aliou Cissé

Le Sénégal va disputer sa 3e finale de la CAN après celles de 2002 et 2019. Le pays de Sadio Mané, qui n'a jamais remporté le trophée continental, a éliminé le Burkina Faso au stade Ahmadou Ahidjo (1-3) au terme d'une rencontre âprement disputée. Abdou Diallo (70e), Bamba Dieng (76e) et Sadio Mané (87e) ont inscrit les buts sénégalais. La réduction du score par Blati Touré (82e) n'a pas permis aux Étalons du Burkina Faso de revenir de la partie.

L'équipe d' Aliou Cissé pourrait rencontrer l'Égypte ou le Cameroun en finale. Les deux équipes, faut-il le rappeler, s'affrontent le jeudi 3 février 2022. Le technicien sénégalais n'a pas de préférence en ce qui concerne son adversaire en finale. "Que ce soit face à l’Égypte ou le Cameroun, nous aurons en face un grand d’Afrique", a confié le patron du banc des Lions de la Terenga à la chaine Canal+ Afrique.

Pour sa part, le défenseur sénégalais Abdou Diallo n'a "aucune préférence", car "ce sont deux très très grosses nations, deux belles équipes, les plus titrées d’Afrique". "Dans tous les cas, ce sera un match de haut niveau. On va s’y préparer et essayer de gagner", ajoute le joueur du PSG.

Sadio Mané, qui évolue au club anglais Liverpool avec l'Égyptien Mohamed Salah, n'a pas voulu faire un choix. "Je n’ai pas de préférence, j’aimerais juste rencontrer l’équipe la plus facile à battre (rires). Que ce soit le Cameroun ou l’Égypte, je n’ai pas de préférence. Que le meilleur gagne !", a lâché la star sénégalaise.