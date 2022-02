Exilé depuis 3 ans, Guillaume Soro ne lâche pas Ouattara

Cela fait trois ans que Guillaume Soro Kigabfori n'a plus mis les pieds en Côte d'Ivoire. Cependant, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne demeure critique à l'égard de la gouvernance de son ancien mentor, Alassane Ouattara.

Guillaume Soro : "Prions pour toutes les familles en danger..."

À la tête du mouvement politique GPS (Générations et peuples solidaires), Guillaume Soro Kigbafori a définitivement tourné le dos à Alassane Ouattara et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). L'ancien député de Ferké a préféré démissionné de la tête du Parlement ivoirien plutôt que militer au sein de la famille des houphouëtistes. Depuis son retour manqué en Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019, le leader des soroïstes a entamé un exil en Europe.

Loin de sa terre natale, Guillaume Soro Kigbafori continue de mener le combat contre le pouvoir d'Alassane Ouattara et des houphouëtistes. Après sa candidature rejetée lors de la présidentielle d'octobre 2020, l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a même durci le ton contre le président ivoirien.

Dans un récent tweet, le frère ainé de Simon Soro a demandé à ses proches de prier"pour toutes les familles en danger, car privées de moyens dignes de vie", mais aussi à tous "ceux qui dans notre pays souffrent à cause de conditions de vie détériorées".

Guillaume Soro les a également demandé à Dieu de donner les soutiens nécessaires aux associations qui aident les nécessiteux. En clair, le mentor de Souleymane Kamagaté Koné dit Soul To Soul laisse entendre que les populations souffrent sous le règne d'Alassane Ouattara, au pouvoir depuis douze ans.

"Dieu, notre Père, Toi qui nous envoies comme tes messagers parmi nos frères, donne-nous l'audace de la foi et le courage de la mission", a écrit le patron du GPS sur son compte Twitter.