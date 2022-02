Webinaire du GRAIN: Regards croisés sur la Gouvernance de la CEDEAO

Le GRAIN du Cluster Digital Africa (CDA) organise un Webinaire sur le thème "Bonne Gouvernance en Afrique de l'Ouest, quel rôle pour la CEDEAO ?", ce mardi 8 Février 2022.

Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et des coups d’Etats à répétition, cette rencontre virtuelle sera l'occasion d’échanger sur les nouveaux défis auxquels font face les organismes publics régionaux de la sous région ouest-africaine, notamment la CEDEAO. Ce regard croisé sur les principes clés d'une Bonne Gouvernance donnera également l’opportunité de stimuler l’adoption de politiques, normes et pratiques favorisant la stabilité politique, la croissance économique, le développement durable, ainsi qu’à accélérer l’intégration régionale.

Autour de personnalités et d'experts de haut plan, le GRAIN du Cluster digital Africa pense que le moment était venu de suggérer quelques principes intemporels de gouvernance en organisant un webinaire à cet effet comme solution aux problèmes de l’Afrique de l’Ouest en proie à une instabilité criarde aussi bien endogène qu’exogène. Le président d'honneur du Cluster Digital Africa, M. Mossadeck BALLY, Président du GRAIN sera le modérateur du dit webinaire, avec les interventions des panélistes :

Cheick Sidy DIARRA, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies;

Abdoulaye BATHILY, Historien, ancien Ministre du Sénégal et

Lionel Zinsou, ancien Premier Ministre du Bénin.

Pour vous inscrire à l'événement, veuillez cliquer ici. https://digitimpact.com/webinaire-grain

La CEDEAO, faut-il le rappeler, a été amenée à intervenir vigoureusement dans la gestion et la résolution des conflits des années 1990 avant même d'avoir mis en place toutes les bases institutionnelles et opérationnelles d'un mécanisme régional de paix et de sécurité encadré par les textes de l'organisation. La prévention de conflit suppose de mener à bien une réforme profonde du secteur de la sécurité, de mettre fin à l’implication de chefs militaires dans des activités criminelles, de réformer l’administration publique et la gestion économique afin de redonner de la crédibilité à un Etat particulièrement démuni.

Pour nombre d'observateurs, la volonté et les déclarations d’intention de la CEDEAO ne peuvent avoir un impact déterminant si elles ne sont pas accompagnées d’un investissement significatif et immédiat en ressources humaines et financières.