People: Emma Lohoues a-t-elle porté plainte contre Lesly 5Etoil?

L'actrice ivoirienne Emma Lohoues annonçait récemment des poursuites judiciaires contre des influenceurs pour diffamation. C'est chose faite.

Emma Lohoues veut coffrer des influenceuses: Lesly 5Etoil annonce avoir reçu une plainte

Lesly 5Etoil vient de confirmer une plainte reçue de la part de “Tilapia tilapious”, un nom que les internautes ont vite relié à l’ex-compagne de DJ Arafat, dimanche 6 février 2022. Il y a quelques jours la business woman Emma Lohoues envisageait de poursuivre devant la justice ivoirienne et à l’etranger, des influenceurs dont ses compatriotes Aya Robert et Lesly 5Etoil pour des propos diffamatoires alors que la guéguèrre entre Ivoiriens et Camerounais autour de la CAN, faisait rage sur la toile.

Dimanche, Lesly 5Etoil a informé ses abonnés via une publication incrustée d’une vidéo, qu’une plainte serait portée contre elle devant les tribunaux. Sur sa page facebook, l’influenceuse ivoirienne basée en France, a écrit ce bout de phrase sans donner plus de détails. “Sortez hoooo tilapia tilapious vient de porter une plainte contre moi aujourd’hui dimanche, la danse de la plainte”, a fait savoir Lesly 5Etoil qui s’est ensuite livrée à une danse exhibitionniste pour certainement marquer sa quiétude face à la requête judiciaire.

Va-t-elle se présenter devant le juge d’instruction pour s'expliquer dans une affaire de diffamation qui aura fait tollé sur les réseaux sociaux? La célèbre actrice ivoirienne Emma Lohoues en a marre d'être l’objet de diffamation gratuite. Elle a dénoncé, il y a quelques jours, certains influenceurs et influenceuses en manque de visibilité, de s’attaquer à elle pour récolter des “vues” sur leurs réseaux sociaux monétisés. La jeune femme a informé ses abonnés de lancer une série de plaintes en Côte d'Ivoire comme en Europe contre ses détracteurs à qui elle dit : “ Désormais, ça suffit!!!”.

“Les gens disent que oooww tu es célèbre laisse les gens mentir sur toi. Que quoueeee?! Cardi B vient de gagner un procès de diffamation. La dame doit lui verser des millions de dollars. Au pays, il y a la PLCC je sais qu’ils feront bien leur boulot et comme l’Europe est aussi mon village, là-bas aussi les plaintes suivent… J’en ai déjà déposées pour pas mal de mes frères qui se laissent emporter par les émotions des vues sur le net ! Désormais, ça suffit”, a écrit l’ex-compagne de DJ Arafat sur sa page facebook.

“Aya Robert, tu as compris. Leslie, tu as compris?”, a soutenu C.K. “Faut insister sur Aya Robert la même, celle là toutes les influenceuses doivent porter plainte contre elle, sa bouche est dans tout!”, avait commenté une abonnée à la page Facebook d’Emma Lohoues.

"Notre waraba Yvidero a le secret"

Emma Lohoues entend aller jusqu’au bout de cette affaire, car elle aurait envisagé de porter plainte. Selon elle, il faut que ces “hypocrites” de blogueurs et influenceurs africains arrêtent d’attirer les internautes avec son nom via des contenus qui sont souvent loin de la réalité et de sa vie privée. Sous son post, plusieurs internautes ont notamment cité les noms de Aya Robert et Lesly 5Etoil, deux influenceuses ivoiriennes basées en Europe.

“Ahhhh nous, notre waraba Yvidero'show a secret de ça jusqu'àaaaaa la justice confirme. Elle a fait ça bien et aujourd'hui, le respect s'est installé. Ton nom est une entreprise UDM. Alors, prends des mesures pour qu'on arrête de traîner ça n'importe où”, a écrit une fan d’Emma Lohoues. “Elles ne savent pas que Facebook laisse toujours des traces à cause de vues et parce que leurs pages sont monétisées, elles se permettent de raconter du n'importe quoi sur la vie de la bonne dame. Depuis combien d'années, vous faites cela mais jamais elle n'a répondu. Et de surcroît ya d'autres influenceuses même qui se cachent derrière certains blogueurs pour dénigrer et font comme si de rien n'était. Emma Lohoues, nous tes emaluv te soutenons dans cette démarche il était temps. Donc celui qui demande pardon, tu le fous au wouuufff. Aucun pardon”, a dit un autre internaute.

“Ek ne l’a pas dit ouvertement. J’ai critiqué quelqu’un avec mon mari et lui il va mettre sur la place publique. Pourquoi ??? Je pense que ceux qui sont en erreur ici, c’est ceux qui font direct pour insulter dans caleçon de leur camarade pour rien”, a commenté une autre fan. “Arrêtez de mettre le nom de la dame dans cette histoire de Côte d'Ivoire-Cameroun et la comparer à Coco Emilia, biscuit de mer. La dame n'a pas dit un seul mot dans cette histoire. Elle demande la paix”, a rétorqué la blogueuse Edwige Milan.