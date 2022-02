Mali: Plus de 20 terroristes et leur chef Sidi Ag Agathe tués par l'armée

Au Mali, la dynamique offensive de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes, par l’armée, se poursuit.

Mali: Les FAMA rassurent les populations sur leur serment de sécurisation des personnes et des biens

Le chef terroriste Saguad Ag Abala alias Sidi Ag Agathe a été tué, ainsi que plusieurs autres terroristes au cours d'opérations militaires réalisées par l’armée malienne ces derniers jours. Les groupes armés terroristes qui opèrent dans le nord du Mali, sont de plus en plus en débandade. Selon les Forces armées maliennes (FAMA), ces groupes adoptent désormais la technique de l’évitement comme mode d’action avec des capacités de nuisance reposant sur la pose d’engins explosifs improvisés (EEI), les tirs indirects et le sabotage des pilonnes de communication GSM. Ci-dessous, le point de la situation militaire, effectué par l’état-major général des armées du Mali.