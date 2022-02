FIF - Affaire "Didier Drogba retire sa candidature": Toute la vérité

Une folle rumeur s’est répandue sur la toile, selon laquelle, Didier Drogba pourrait retirer sa candidature à l’élection du prochain président de la Fif, en raison d’une proposition XXL reçue en Europe. Toute la vérité sur cette affaire.

Didier Drogba va-t-il renoncer à sa candidature la Fif ?

Au lendemain de l’élimination des Eléphants de Côte d’Ivoire en huitième de finale de la 33è édition de la Can 2021, face à l’Egypte aux tirs au but, Didier Drogba a fait savoir qu’il était quand même fier de Serge Aurier et de ses coéquipiers, estimant qu'il faut regarder maintenant vers l'avenir. ''Il faut maintenant se tourner vers l’avenir. Comment se qualifier à nouveau pour une coupe du monde? Comment remporter une CAN, lorsque le football ivoirien souffre de divisions depuis plus de trois ans? La solidarité pour un objectif commun est le pré-requis premier vers le succès. Il est temps de remettre de l’ordre à la maison afin de pouvoir à nouveau briller sur la scène internationale‘’, a-t-il déclaré.

Un message qui montre clairement que Didier Drogba n’a pas renoncé à son projet de faire renaitre le football ivoirien. Candidat déclaré à l’élection de la Fif, Didier Drogba a récemment reçu le soutien de certaines légendes camerounaise du football, tels que Roger Mila et Rigobert Song. Cependant, une information s’est rependue, ces dernières heures, sur la toile, disant que Didier Drogba pourrait renoncer à son ambition de diriger la Fif car il aurait reçu une offre beaucoup plus alléchante en Europe.

‘’Didier Drogba pourrait faire partie du projet lancé par l’entraîneur Fetih Terim qui veut briguer le poste de président à Galatasary. Selon la presse turque, l’entraîneur de 68 ans veut compter sur les services de l’Ivoirien Didier Drogba et le Roumain Gheorghe Hagi afin de remettre le club stambouliote sur les rails, au cas où il devenait le nouveau président de l’ogre turc. Le projet fou de Fetih Terim pourrait amener Didier Drogba à faire l’impasse sur les élections du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), prévues pour le mois de mars prochain‘’, rapporte le site foot-africa.

Selon un proche de Drogba que nous avons joint, c’est une information à ne pas prendre au sérieux. ‘’Drogba a déjà eu de belles offres depuis qu’il a mis fin à sa carrière. Et il en reçoit tous les jours. Si Drogba devait rejoindre un projet en Europe, ce n’était pas maintenant. Drogba sera bel et bien candidat. Mieux, il sera le prochain président de Fif‘’, nous a confié notre source.