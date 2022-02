Josey interpelle les autorités sur l'état du Centre culturel d'Abobo

L'artiste-chanteuse Josey est préoccupée par l'état dans lequel se trouve le Centre d'action culturelle d'Abobo. L'auteur de la célèbre chanson "Diplôme" a interpellé les autorités ivoiriennes à travers une publication sur sa page Facebook.

Josey : "C'est un endroit qui a besoin d'être rénové..."

De passage au Centre d'action culturelle d'Abobo, Josey a été très touchée par l'état délabré dans lequel se trouve cette structure. L'ancienne petite amie de l'international ivoirien Serey Die n'a pu s'empêcher de lancer un appel aux dirigeants ivoiriens pour la rénovation de ce centre. Voici en intégralité sa déclaration :

Bonjour,

J’ai tenu à vous poster cette vidéo dans toute son authenticité pour dire merci aux danseuses, mais surtout rendre hommage à ANGE Djidji Officiel pour cette chorégraphie. Chorégraphie qui m’a mise en valeur . Travailler avec ce monsieur est comme une bouffée de fraîcheur, il sait faire ressortir un côté de moi que je maitrise difficilement et sait me donner confiance en moi . Chaque fois disponible pour me faire danser et le résultat est juste… bref j’adore.

Merci Ange pour cette belle chorégraphie… Toute " Girlie " comme le dirait ma petite chérie @kikijones_abj.

C’est aussi l’occasion pour moi d’interpeller l’attention des autorités compétentes sur cet endroit où nous avons répété qu’est LE CENTRE CULTUREL D’ABOBO.

Cet endroit est un véritable temple de danse et d’art. Il y abrite tous ces jeunes danseurs désireux de "percer" dans cet art noble qu’est la dance. Aucun grand Chorégraphe d’Abidjan ne connaît pas cet endroit . C’est dans cet endroit si simple qu’a été montée toute la chorégraphie de mon concert du 26 juin 2021 (concert si apprécie de tous, surtout à cause de la beauté des chorégraphies montées par Ange).

C’est un endroit qui a besoin d’être rénové et réhabilité afin d’encourager et booster ces jeunes qu’on sollicite parfois pour nos grandes cérémonies, à travailler dans de meilleures conditions et donner le meilleur d’eux même pour la culture de notre pay