Côte d'Ivoire: 22 conteneurs de mangues refoulés en Europe en 2021

22 conteneurs, soit environ 600 000 kg de mangues ont été refoulés aux portes de l’Europe en 2021, a déploré Kouamé Adjoumani, Directeur départemental de l’Agriculture de Sinématiali. Cette information est tombée tel un couperet sur la tête des acteurs de la filière mangue de Sinématiali, mardi 15 février 2022, à la salle des mariages de la Mairie. C’était au cours de la 2e étape de la formation sur la gestion et la qualité initiée par Inter-Mangue (Interprofession de la Mangue de Côte d’Ivoire) et financée par le BDEx (Fédération allemande du commerce d’exportation).

Après Sinématiali, les acteurs de la région du Poro (Korhogo), formés au conditionnement, à la gestion et au contrôle qualité des mangues

Pour remédier à ces problématiques liées aux pertes post-récoltes et au refoulement massif des mangues ivoiriennes transférés vers l’Europe, sur l’initiative d’Inter-Mangue et du BDEx, Dr Zoué Lessoy Thierry, spécialiste en agroalimentaire et enseignant chercheur, a suggéré aux participants de s’inscrire résolument dans la démarche qualité et au bon usage des pratiques de production tant pour la mangue fraîche que pour la mangue séchée. En guise de solutions fusant des échanges fructueux entre professionnels des centres de production et responsables des unités de transformation, il a été proposé la sensibilisation des acteurs aux bonnes pratiques culturales, l’entretien des vergers à travers l’usage des produits homologués et l’embauche de mains d’œuvre qualifiées.

Intervenant depuis l’Allemagne (premier pays importation de la mangue ivoirienne), Knud Schneider, Consultant long terme du BDEx, a rappelé l’objectif de cette formation qui vise la production de mangue qualité pour le marché européen. « Nous ne voulons pas qu’il y a de nombreux rejets qui peuvent être préjudiciables pour les producteurs et les acteurs de la filière mangue. C’est la raison pour laquelle nous organisons cette formation », a expliqué ce responsable allemand.

Pour Kouamé Adjoumani, Directeur départemental de l’Agriculture de Sinématiali, cette formation doit attirer les acteurs de la filière mangue sur les mauvaises pratiques culturales dont l’une des sanctions terribles pourrait être un embargo sur ce produit phare. « Cette formation a pour rôle de renforcer les capacités de nos acteurs pour que les interceptions des produits ivoiriens n’arrivent plus. Parce que quand on est bien formé, on peut détecter en amont toutes les anomalies et les corriger pour ne pas qu’on transfère des mangues de mauvaise qualité vers l’Europe », a-t-il présagé.

Réceptionnant la balle au bond, Bandama Laetitia de la Société ‘’MAJOTA’’ de Sinématiali, a salué les initiateurs de cette formation avant de rassurer du bon usage des connaissances acquises. « Cette formation a permis d’approfondir nos connaissances dans le domaine de la mangue. Nous allons appliquer ce que les formateurs nous ont enseignés. Nous avons compris pour la récolte, il ne vaudrait pas utiliser les enfants. Il faut aussi que les produits soient de bonne qualité pour éviter les rejets », a confié cette participante. Même son de cloche du côté de Bamba Kassim, de l’usine ‘’Verger du nord’’ qui s’est réjoui de la qualité de la formation.

« Nous partons satisfait de cette formation parce que nous estimons que nous avons appris beaucoup. Nous sommes désormais outillés pour aller dans nos différentes stations pour transmettre le savoir à nos collaborateurs. Nous organiserons des séances de restitution appuyés d’images et de documents pour que les gens puissent s’imprégner de la formation », a rassuré le responsable de la station ‘’Verger du nord’’. Après l’étape de Sinématiali, ce sont les acteurs de la filière mangue de la région du Poro (Korhogo) qui seront à leur tour, formés au conditionnement, à la gestion et au contrôle qualité de la mangue, ce mercredi 16 février 2022.

Une correspondance particulière de Patrick KROU