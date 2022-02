Mali: Le CNT valide 5 ans de transition pour Assimi Goita

L'assemblée tenant lieu d'organe législatif au Mali depuis la prise de pouvoir par les militaires a entériné lundi une période de transition pouvant aller jusqu'à cinq ans avant des élections et un retour des civils à la tête du pays.

Mali: La junte se donne cinq années supplémentaires, un délai "totalement inacceptable" pour la Cédéao

Le Conseil national de transition (CNT), contrôlé par les militaires, a approuvé par 120 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention une révision en ce sens de la charte de la transition, ont constaté les correspondants de l'AFP. Cette charte fait office d'acte fondamental de la période précédant un retour des civils à la direction de ce pays plongé dans une grave crise sécuritaire et politique depuis le déclenchement d'insurrections indépendantiste et jihadiste en 2012.

La révision approuvée lundi dispose que la durée de la transition sera conforme aux recommandations formulées à l'issue de consultations nationales qui ont eu lieu en décembre 2021. Ces "assises" préconisaient une transition de six mois à cinq ans. Elle maintient le flou sur la date à laquelle des élections auraient lieu, alors que la question donne lieu à un bras de fer entre les autorités maliennes d'une part et l'organisation des Etats ouest-africains Cédéao, ainsi qu'une partie de la communauté internationale de l'autre.

La version originelle de la charte, promulguée par les militaires le 1er octobre 2020 un peu plus d'un mois après leur premier putsch, fixait la durée de la transition à 18 mois. La junte a depuis révoqué son engagement initial à organiser des élections le 27 février prochain. Elle a exprimé son intention de rester en place quatre ou cinq années supplémentaires, un délai "totalement inacceptable" pour la Cédéao. Celle-ci a sanctionné un tel projet en infligeant le 9 janvier de lourdes sanctions économiques et diplomatiques au Mali, avec un embargo commercial et financier et la fermeture des frontières.

En réaction, le gouvernement du Mali a déposé une plainte, par le truchement des avocats de l’Etat, contre les sanctions économiques imposées par la Cédéao et l’Uemoa auprès de la Cour de Justice de l’UEMOA. Un collectif de six avocats maliens, à la demande du Gouvernement de Transition, a saisi la Cour de Justice de l'UEMOA de deux recours contre les sanctions prises par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'Institution ouest africaine, informe un communiqué de la Présidence du Mali daté du 21 février. Par cette action en justice, la junte au pouvoir entend obtenir la suspension et l’annulation des décisions préjudiciables à l’Etat malien.