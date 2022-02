Le PPA-CI à la conquête de Yakro : ce que prépare Stéphane Kipré

Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) de Laurent Gbagbo s’est lancé à la conquête de la ville de Yamoussoukro réputée pour être le bastion du PDCI-RDA. Stéphane Kipré à posé ses valises à Yamoussoukro, rapporte le service de communication.

Le PPA-CI envoie Stéphane Kipré en mission à Yamoussoukro

Quelques mois après sa création, le PPA-CI a décidé de mener des actions sur le terrain. Ainsi, le samedi 19 février 2022, Stéphane Kipré s’est rendu à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Le premier vice-président exécutif du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire chargé de l’implantation du parti a eu une séance de travail avec les responsables locaux de Yamoussoukro, de Kossou, Attiegouakro et de Lolo Lolobo.

Le fondateur de l’UNG (Union des nouvelles générations) a reconnu que dans la mission d’implantation du parti de Laurent Gbagbo, "Yamoussoukro n’est pas un terrain facile". Toutefois, l’opposant ivoirien soutient qu'il faut avancer comme l’a recommandé le "Woody" de Mama.

"Je ne crois plus en ce qu’on appelle bastion naturel. Moi, je crois que les populations vont donner les bastions avec ceux qui sont avec elles. Après tout ce que le pays a traversé, je ne crois plus que nos populations seront dans la perspective de dire que tel leader "dit" ! Je ne crois plus en cela", a martelé l’émissaire du PPA-CI.

Au cours de son allocution, le gendre de Simone Gbagbo a exhorté les responsables locaux à rester proches de la base. "Il ne s’agit pas d’aller à la place Jean-Paul II pour la remplir, ça, on sait comment ça se fait. Remplir la place Jean-Paul II n’est pas synonyme d’implantation. Nous devons aller sur le terrain", a ajouté Stéphane Kipré. Pour le premier vice-président du PPA-CI, il est clair que "le terrain appartient à celui qui le pratique".

Yamoussoukro a toujours été considéré comme un bastion du PDCI d’Henri Konan Bédié. En tout cas, Laurent Gbagbo et les siens ne semblent pas avoir dit leur dernier mot.