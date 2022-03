Maroc: Chantal Fanny ‘’vend’’ le modèle économique ivoirien

Membre d’une délégation du Sénat ivoirien en mission au Maroc, conduite par le président Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, la vénérable Chantal Fanny, vice-présidente de cette institution parlementaire de Côte d’Ivoire, a saisi l’occasion pour vendre le modèle économique ivoirien.

11e Conférence de l’ASSECAA au Maroc: Le président Ahoussou Jeannot et Chantal Fanny représentent la Côte d’Ivoire

La 11e Conférence de l’Association des Sénats, Shouras et Conseils équivalents de l’Afrique et du Monde Arabe (ASSECAA), s’est ouverte le jeudi 03 mars 2022 à Rabat au Maroc, avec la participation de la Côte d’Ivoire représentée par le Président du Sénat de Côte d’Ivoire, Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO. Au programme de la première journée de la 11è Conférence de l’ASSECAA, le Président du Sénat ivoirien, Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, s’est prononcé sur le thème: « La coopération et la solidarité afro-arabes, pilier fondamental de la réhabilitation économique et du développement dans le contexte de la pandémie de Covid-19».

Pour le second thème de la journée, relatif à « la jeunesse et la femme au cœur des politiques de développement et d’investissements durables », le Président du Sénat a demandé à Madame Chantal FANNY, vice-Présidente du Sénat de Côte d’Ivoire, chargée de la Diaspora et de la Coopération Internationale, d’animer ce thème. Au nom du Président Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, la vénérable Chantal FANNY a partagé, avec les participants, l’expérience de la Côte d’Ivoire en matière de politique de développement des jeunes et des femmes comme des acteurs de premier ordre, à travers le programme « La Côte d’Ivoire solidaire », et ses actions de mobilisation des ressources en faveur de ces franges importantes de la population.

La vice-Présidente du Sénat a terminé son speech, en indiquant que les défis à relever en faveur des femmes et des jeunes, se doivent d’être pris en compte dans les plaidoiries des chambres des Parlements membres de l’Association des Sénats, Shouras et Conseil équivalents d’Afrique et du monde Arabe. La première journée s’est achevée avec les réunions des commissions.