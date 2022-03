Transport : Une nouvelle plateforme pour la sécurité des passagers

Jules Tiemoko, ingénieur en télécommunication et titulaire d'une maitrise en gestion des TI, veut apporter une solution au niveau de l'insécurité dans le secteur du transport. Il vient de mettre en place une plateforme pour accroitre la sécurité des usagers.

Transport : Une nouvelle plateforme pour la sécurité des usagers

Contribuer au développement du secteur du transport dans mon pays avec pour objectifs d’accroitre la sécurité des usagers ; d’améliorer la qualité des services offerts ; d’assurer une gestion de l’offre de services de transport par taxi qui tient compte des besoins de la population puis de favoriser le développement de l’industrie du transport par taxi par l’innovation technologique. Telles sont les ambitions de Jules Tiemoko en lançant la plateforme dénommée "Debass" qui comprendra trois services, à savoir les services de taxis compteurs et de taxis intercommunaux communément appelés wôro-wôrô, celui du covoiturage et celui de la livraison.

"Pour nous, il faut encourager le mouvement des taxis compteur en mettant à leurs dispositions des outils pour les aider à faire de leur métier une véritable profession. Offrir une alternative aux solutions de transport en commun en étant mieux adaptés aux réalités ivoiriennes des utilisateurs, des chauffeurs, des propriétaires et sociétés de taxis puis enfin pour le gouvernement", fait savoir l'ingénieur en télécommunication.

Le promoteur de la plateforme "Debass" invite les Ivoiriens à s’approprier cette plateforme et à accompagner le mouvement local des taxis, car selon lui, cette plateforme intègre un système de covoiturage digne des grandes villes telles que Paris, Montréal et Johannesburg. Les détenteurs de véhicules personnels peuvent se faire de l’argent sur leur trajet en publiant simplement leurs trajets en amont. On dira stop aux phénomènes d’auto-stop et leurs risques associés.