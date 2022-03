Position de la Côte d’Ivoire contre la Russie: Un Ivoirien écrit à Poutine

La décision de la Côte d’Ivoire de soutenir l’Union européenne et ses alliés contre la Russie qui mène actuellement une opération militaire en Ukraine, ne fait pas l’unanimité. Citoyen ivoirien, Jean-Yves Esso Essis a décidé d’adresser une lettre ouverte au président russe Vladimir Poutine.

Jean-Yves Esso Essis (Citoyen ivoirien) à Vladimir Poutine: « La résolution de l'ONU vous condamnant (…) ne nous concerne pas »

La Côte d’Ivoire a officiellement donné sa position, le mardi 1er mars 2022, sur l’invasion russe en Ukraine. Recevant l’ensemble des ambassadeurs de l’Union européenne, celui des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande Bretagne, Mme Kandia Camara, la ministre d’Etat, ministre ivoirienne des Affaires Etrangères, a révélé que le Président de la République, Alassane Ouattara, a donné des fermes instructions « pour que la Côte d’Ivoire soutienne l’Union Européenne et ses alliés à voter OUI sur toutes les résolutions qui seront prises par les Organisations Internationales travaillant sur la crise en Ukraine ».

Dans une lettre ouverte adressée au président russe, Vladimir Poutine, l’Ivoirien Jean-Yves Essos Essis se désengage de la position de son pays la Côte d’Ivoire. « A l'heure où notre Président vient de prendre officiellement position en votant, au nom de notre pays la Côte d’Ivoire, la résolution de l'ONU vous condamnant, nous tenons à vous rassurer : cela ne nous concerne pas. Pour ce qui nous concerne en tout cas, notre position demeure l'abstention », écrit-il.

Même s’il dit condamner la guerre déclenchée contre l'Ukraine, ‘’car vos bombes ne feront pas de tri sélectif et tomberont sur la tête de nombreux civils innocents et désarmés’’, le Citoyen ivoirien relativise lorsqu’il évoque le nom Vladimir Poutine. « Face à cet Occident hégémonique et surpuissant qui n'a de cesse d'étendre ses tentacules vers le reste du monde pour mieux le contrôler et l'administrer à sa guise, les faibles courbent l'échine et les corrompus s'empressent de regarder ailleurs. A travers vous, la Russie nous offre à nous, peuples faibles, corrompus et aphones, une vraie lueur d'espoir d'un nouvel ordre mondial mieux équilibré », dit-il.

Puis de se justifier: « Ce n'est pas vous qui faites assassiner les quelques leaders charismatiques africains qui osent braver "l'ordre neocolonial". Ce n'est pas vous qui osez venir réduire à néant la souveraineté de nos petits Etats africains en "capturant" les présidents jugés récalcitrants, jusque dans leurs résidences présidentielles, dans leur propre pays. Ce n'est pas vous qui avez procédé méthodiquement à notre aculturation, à la destruction de notre spiritualité originelle et à notre aliénation mentale pendant plus d'un siècle. Non ce n'est pas vous qui avez fait tout cela. Alors pourquoi devrions-nous vous condamner ?», interroge-t-il dans sa lettre ouverte.

Depuis le jeudi 24 février, le président russe a lancé une offensive militaire contre l’Ukraine. « J’ai pris la décision d’une opération militaire spéciale » pour « démilitariser » et « dénazifier » l’Ukraine, a-t-il déclaré.