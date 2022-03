Le “ Commissaire Tétine ” met au garde-à-vous le DG de la Police

Après avoir émerveillé la Toile, le “ Commissaire Tétine (Peyton) ” a débarqué ce vendredi à la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) où elle a mis au pas les agents et l’Administrateur de l’institution, le Général Youssouf Kouyaté.

Haie d'honneur pour Djikonan PEYTON Marie Elisabeth alias " Commissaire Tétine (Peyton) "

C’est une haie d'honneur qui a accueilli la star des réseaux sociaux du moment, ce vendredi. Baptisée “Commissaire Tétine” à la faveur de la célébration du Mardi Gras, Djikonan PEYTON Marie Elisabeth de son vrai nom, est devenue l’icône de l’édition 2022 de cette activité fastueusement organisée par les établissements scolaires du pays. Déguisée en Commissaire de Police, la fillette est littéralement rentrée dans le cercle des célébrités grâce à la vitesse de diffusion des réseaux sociaux.

En se faisant recevoir par le Directeur Général de la Police de Côte d’Ivoire, ce vendredi 04 Mars 2022 dans son bureau d’Abidjan-Plateau pour lui témoigner son admiration, le Commissaire Peyton fait plier la haute hiérarchie par le charme de sa tenue. “La journée du Mardi Gras, le mardi 01 mars 2022 a été marquée par les nombreuses imitations de la Police Nationale par les enfants de Côte d’Ivoire. Le ‘‘Commissaire Tétine ‘’, de son vrai nom DJIKONAN PEYTON Marie Elisabeth a émerveillé la toile. Touché par son élégance et son amour pour la corporation, le Directeur Général de la Police Nationale a reçu à son cabinet la Policière ‘’ Tétine ‘’. Au nom du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le DGPN a remis une enveloppe ( une bourse d’étude) pour terminer son année académique.

En outre, en application du thème de l’année de la Police Nationale: « La Police Nationale et l’ Esprit de Corps », ses collègues Policiers ont manifesté leur solidarité en lui remettant une deuxième enveloppe d’argent en espèces. Enfin, le Directeur Général de la Police Nationale a fait un don d’une moto pour faciliter la mobilité du ‘’Commissaire Tétine’’ dans l’exercice de ses fonctions d’une part et d’autre part pour contribuer à la fluidité routière à Abidjan en ces temps de grands travaux sur certains axes”, a informé l’institution dirigée par le général Youssouf Kouyaté.

Pour avoir répondu à sa convocation, le Directeur Général de la Police Nationale n’a pas accablé la fillette pour « faux et usage de faux » mais plutôt l’a félicitée et lui a traduit toute son admiration pour avoir choisi de camper la tenue d’officier de police, preuve de la bonne intelligence qui prévaut entre cette institution et la population.