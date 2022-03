Exilé en Russie, Ahoua Don Mello explique la guerre en Ukraine

En exil en Russie, l’Ivoirien Ahoua Don Mello donne quelques éclairages sur la crise actuelle entre l’Ukraine et le président russe Vladimir Poutine.

Ahoua Don Mello depuis la Russie: « Si l’UE et les USA avaient déployé la même pression et les mêmes sanctions contre le gouvernement ukrainien… »

Depuis la Russie où il vit actuellement, Ahoua Don Mello a partagé la position de la grande majorité des Russes concernant la guerre qui se déroule présentement en Ukraine, menée par leur pays. « La guerre civile en Ukraine, entre le gouvernement et les régions autonomes pro-russes du Donbass en Ukraine depuis 2014, a fait plus de 10 000 morts et des millions de déplacés en 2022. L’accord de paix dit accord de Minsk signé entre l’Ukraine et les régions autonomes du Donbass en 2014, n’a pu être appliqué par l’ONU et les parrains de l’accord que sont la France et l’Allemagne. Pour l’opinion dominante en Russie, l’intervention russe a donc le même sens que l’intervention de l’OTAN au Kosovo face à la Serbie pour arrêter une guerre sans fin aux conséquences catastrophiques entre les provinces du Donbass et le gouvernement ukrainien », s’est-il confié lors d’une interview accordée au journaliste ivoirien Ferro Bally.

L'ancien ministre de l'Equipement du président Laurent Gbagbo fait savoir que, selon l’opinion dominante en Russie, l’usage du terme «invasion» par les Occidentaux, paraît très surprenant venant de ceux qu’ils estiment que leur irruption sur les autres continents, n’a été qu’invasion dont les œuvres se perpétuent notamment au Moyen-Orient et en Afrique où les armées occidentales ont élu domicile depuis les guerres d’occupation. « L’Ukraine que les Russes assimilent à la province où est née la Russie, est une ligne rouge à ne pas franchir. Ce sentiment d’attachement du peuple russe à l’Ukraine est un sentiment très fort en Russie mais très peu perceptible en Occident. Il leur sera très difficile d’avaler le passage de l’Ukraine dans le camp adverse (…) Si l’UE et les USA avaient déployé la même pression et les mêmes sanctions contre le gouvernement ukrainien quand celui-ci attaquait les provinces du Donbass, on aurait évité une intervention russe », explique-t-il.

Ahoua Don Mello dénonce le fait que certains pays de l’OTAN aient voulu assurer la supériorité militaire au gouvernement ukrainien face aux provinces autonomes du Donbass en apportant un appui massif en armes et en cherchant à intégrer l’Ukraine à l’OTAN ; ce qui était un risque important pour la population du Donbass et une ligne rouge pour Moscou comme Cuba a été une ligne rouge pour Washington face à Moscou en 1962.

« Je pense, au contraire, que cette crise et les sanctions économiques massives contre la Russie ouvriront l’ère d’un nouvel ordre sécuritaire, économique et institutionnel et créera beaucoup de méfiance des autres parties du monde vis-à-vis de l’Occident dans les rapports économiques, financiers et sécuritaires. Car cette partie du monde n’hésite pas à instrumentaliser les sanctions économiques contre les règles de l’économie de marché pour assujettir des gouvernements et se donner un avantage économique et financier », poursuit-il.

Pour Ahoua Don Mello, seuls un nouvel accord de paix entre le gouvernement ukrainien et les provinces autonomes du Donbass, et un accord entre l’OTAN et la Russie, sont les solutions pour aboutir à une sécurité équilibrée, donc à une situation apaisée.