Côte d'Ivoire: L’agenda secret du secrétaire général de la CAF à Abidjan

Reçu lundi par le ministre ivoirien des Sports, le secrétaire général de la CAF (Confédération africaine de football), Véron Mosengo Omba conduit une mission d’évaluation à Abidjan depuis dimanche 13 mars 2022. Les sujets brûlants qui sont au menu des discussions sont à découvrir ici.

Le Secrétaire général de la CAF va installer le bureau de l’organisation à Abidjan

Monsieur Veron Mosengo-Omba et sa délégation ont été reçus par le ministre ivoirien en charge des Sports, ce lundi 14 mars à Abidjan-Plateau.

Les échanges entre le secrétaire général Veron Mosengo-Omba et le ministre de la promotion des sports et du Développement de l’économie sportive, Paulin Claude Danho, à son cabinet, ont porté sur les préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023).

La CAF qui entend suivre de très près ces travaux vient s'enquérir de l’état d’avancement des différents chantiers et infrastructures.

Pour cette audience, l’émissaire de la CAF était accompagné de la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF), Mariam Dao Gabala.

M. Véron arrive en Côte d’Ivoire au moment où le processus pour le renouvellement des organes de la FIF a été suspendu par la Fédération internationale de football association (FIFA) et le mandat du comité de normalisation, prorogé.

La FIFA reproche à l’assemblée générale tenue le 26 février, le non-respect des dispositions relatives au parrainage des candidats souhaitées par elle. La majorité des membres actifs ont opté pour huit parrainages là où la FIFA et la CAF avaient préconisé 4 en vue de favoriser plusieurs candidatures.

L’émissaire de la CAF rencontrera également le Président du COCAN, Monsieur Albert François Amichia, et Jacques Anouma. Mais aussi, l’installation du bureau de la CAF à Abidjan, est au menu de son agenda.

Ces derniers et lui visiteront les installations des stades d’Ebimpé, San Pedro, Yamoussoukro, Korhogo, afin de vérifier l’état d’avancement des travaux et procéderont à la vérification des systèmes de drainage et autres.

Déjà présents sur les terres ivoiriennes en février dernier, pour une première visite, Monsieur VERON Monsengo-Omba et la délégation de la CAF, ont été accueillis, dimanche à l’aéroport par Mme Mariam Dao Gabala, Présidente du Comité de Normalisation et Me Abé Adou Simon.

Au terme de sa visite, mercredi, Veron Mosengo Omba animera un point de presse avant son départ prévu dans la soirée.