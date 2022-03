Ecobank Côte d’Ivoire et Proparco signent un partenariat financier

Dans le cadre des garanties de portefeuille « Choose Africa Résilience” accordées par PROPARCO, Ecobank Côte d’Ivoire s’engage à soutenir le financement des PME après un accord passé entre les deux institutions.

Ecobank finance les PME, maillon essentiel pour le développement de nos économies

Le Programme d’accélération et de croissance des PME, (PROPARCO) et la banque ECOBANK Côte d’Ivoire ont procédé mardi 22 mars 2022 à la signature d’un partenariat pour financer les petites et moyennes entreprises (PME) ivoiriennes, a-t-on appris dans une note d’information transmise à l’AIP.

Cette signature a été faite à l’occasion de la cérémonie de présentation par le ministère de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, des projets du PROPARCO.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des garanties de portefeuille « Choose Africa Résilience” accordées par PROPARCO, et permettant de couvrir à hauteur de 80% des prêts à moyen terme (1,5 milliard de FCFA soit 2,25M€) et à hauteur de 50% des prêts à court terme (2,4 milliards de FCFA soit 3,6M€).

Après examen des demandes de financement par la banque, des entreprises de moins de 250 personnes pourront se voir octroyer des prêts de 12 à 60 mois ainsi que des prêts de trois à 12 mois.

Ces offres de prêts garantis par PROPARCO s’inscrivent dans le cadre du nouveau volet résilience de l’initiative française Choose Africa et ont été rendues possible grâce au soutien du gouvernement français. Lancé en novembre 2020 en réponse à la crise sanitaire, ce volet résilience d’un milliard d’euros porte à 3,5 milliards d’euros l’initiative Choose Africa de soutien aux start-up, TPE et PME en Afrique.

« L’AFD à travers sa filiale Proparco a toujours travaillé en étroite collaboration avec les banques notamment Ecobank Côte d’Ivoire afin de soutenir le financement des PME. La mise en œuvre de l’initiative Choose Africa vient pour renforcer notre engagement à répondre de manière plus concrète aux besoins des PME », a déclaré la directrice régionale de Proparco pour l’Afrique de l’Ouest, Fatoumata Sissoko-SY.

Pour le directeur de la banque, Paul-Harry Aithnard, sa structure est très fière de ce nouveau partenariat avec Proparco qui consacre une relation de confiance entre les deux institutions. Ce partenariat va permettre d’apporter des financements additionnels aux PME, le maillon essentiel pour le développement de nos économies, la création de richesses et d’emplois.