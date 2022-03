Le CESEC se réorganise: Commissions et règlement intérieur adoptés

Ce jeudi 24 mars, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) installe ses Commissions et adopte son projet de Règlement intérieur, en présence de son président Dr Eugène Aka Aouélé.

CESEC: Aka Aouélé annonce la visite du président du CESE de France, Thierry Beaudet

Les Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) a installé, jeudi 24 mars 2020 en séance plénière à son siège sis à Abidjan Plateau, ses cinq Commissions avant d’adopter son projet de Règlement intérieur proposé par un comité ad’hoc.

Selon le président du CESEC, Dr Eugène Aka Aouélé, la dénomination de ces Commissions et la composition des membres avaient été arrêtées lors de la précédente session plénière de l’institution, le 10 mars.

Ainsi, ont été adoptées à l’unanimité des Conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels présents et à main levée, la Commission des Affaires sociales et culturelles (28 membres), la Commission des Affaires économiques et financières (30 membres), la Commission des Affaires agricoles et domaniales (22 membres), la Commission Environnement et Qualité de vie (15 membres) et la Commission Communication et Nouvelles technologies (19 membres).

Quant au projet de Règlement intérieur soumis par un comité ad’hoc présidé par Dr Aboua Aboua Gustave, il définit en six titres et 83 articles, notamment les missions et attributions ainsi que l’organisation de cet organe consultatif. Le document a été adopté par les conseillers présents, sous réserve de la prise en compte des observations formulées après lecture intégrale du texte qui devrait être approuvé par décret le Président de la République et publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

A l’issue de cette séance, le président du CESEC a expliqué qu’avec cette adoption, tous les organes statutaires du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont mis en place, ce qui devrait lui permettre de commencer véritablement sa mission.

Par ailleurs, il a annoncé une visite d’amitié et de travail du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de France, Thierry Beaudet, à compter de ce 24 mars jusqu’au 29 à Abidjan.