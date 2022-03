Thierry Beaudet, président du Conseil économique et social de France à Abidjan

DR Eugène Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), a annoncé l’arrivée en Côte d'Ivoire de son homologue français Thierry Beaudet, à compter de ce 24 mars jusqu’au 29 à Abidjan.

Conseil économique et social: Le CESEC et le CESE renforcent leur coopération

Dans le cadre de la coopération entre le Conseil économique, social et environnemental (CESE) de France et le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de Côte d’Ivoire, le Président de la chambre consultative française, Thierry Beaudet, effectue une visite d’amitié et de travail, du 27 au 29 mars 2022 en Côte d’Ivoire, à l’invitation de son homologue ivoirien, Dr Eugène Aka Aouélé.

Ce voyage fait suite à celui effectué par le Président du CESEC, rapporte une note d’information de cette Institution, publiée jeudi 24 mars 2022.

Cette visite, la première qu’effectue le Président du CESE en terre ivoirienne, portera sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions, avec à la clé, l’examen des questions d’intérêts communs au niveau des instances internationales auxquelles les deux Institutions appartiennent.

“Un CESEC qui se porte désormais bien et même très bien avec sa rentrée solennelle effectuée le 27 janvier 2022 et sa première plénière tenue le 10 mars dernier”, souligne la note.

Dans la matinée du lundi 28 mars 2022, le Président du CESE échangera avec les Conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, au cours d’une séance plénière sur le thème “Les clés de la relance économique et les réponses pertinentes aux attentes sociales après l’impact de la COVID-19”.

Le séjour du Président Thierry Beaudet offrira l’occasion de signer l’avenant de prorogation de la convention de coopération entre les deux Assemblées consultatives, qui sera l’occasion pour elles de coordonner leurs actions pour leur rayonnement. Le CESE et le CESEC avaient signé le 17 décembre 2018 à Abidjan, un accord de partenariat qui a pris fin en 2020.

Par ailleurs, le Président du CESE mettra son séjour ivoirien à profit pour des rencontres de haut niveau avec les autorités ivoiriennes et des structures européennes et françaises installées en Côte d’Ivoire.

Rappelons que le CESEC a installé, jeudi 24 mars 2020 en séance plénière à son siège sis à Abidjan Plateau, ses cinq Commissions avant d’adopter son projet de Règlement intérieur proposé par un comité ad’hoc.