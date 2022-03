Affi N’Guessan sans pitié pour Gbagbo: « Il y a des gens méchants »

Le président du Front populaire ivoirien(FPI), Pascal Affi n’guessan, a entamé une visite de terrain le dimanche 20 mars 2022 dans la région de l’Agnéby-Tiassa. À l’étape d’Agboville, Affi N’Guessan a saisi l’occasion pour lever un coin de voile sur ce qui alimente l’actualité en Côte d’Ivoire.

Affi N’Guessan : « Donnez-moi le pouvoir pour la renaissance de la Côte d’Ivoire »

« Je suis venu à votre rencontre dans l’Agnéby-Tiassa, parce que faire la politique, c’est d’abord être sur le terrain pour se faire connaitre, se faire apprécier, connaitre les hommes et les femmes qui animent la vie politique, économique et sociale de la région. C’est aussi pour connaitre les réalités du terrain, connaitre les préoccupations des populations, connaitre leurs besoins afin qu’elles puissent faire le bon choix au moment venu. La confiance étant au centre de la politique. C’est pourquoi, nous ne lésinons pas à venir chaque fois sur le terrain lorsque le besoin se fait sentir », s’est justifié l’ex premier ministre de Laurent Gbagbo de 2000 de 2003.

Pour lui, sa présence dans la région, s’inscrit dans une nouvelle dynamique du parti et ensuite conclure une nouvelle alliance avec ses militants. « Vous avez été choisis par vos pairs en tant secrétaires généraux de fédérations pour conduire aux destinées de notre parti dans le département d’Agboville. Vous êtes tous jeunes pour la plupart. Ça nous rassure parce que le FPI a de l’avenir dans l’Agnéby-Tiassa. La jeunesse représente l’avenir de notre pays et avec vous, nous pouvons espérer la reconquête du pouvoir en 2025. C’est pourquoi, je vous engage à travailler en équipe et à être solidaires afin de ratisser large », a exhorté l’ingénieur des Techniques de télécommunications, à l’issue de l’investiture des fédéraux Ouest et Est d’Agboville.

« Je suis venu vous dire qu’en 2025, donnez-moi le pouvoir pour la renaissance de la Côte d’Ivoire, pour la paix en Côte d’Ivoire, pour l’autonomisation des femmes, pour la jeunesse ivoirienne, pour l’économie nationale et pour une Côte d’Ivoire rayonnante. C’est cela notre programme…Nous avons les cadres qu’il faut pour mettre en application ce programme. C’est pourquoi, je veux une confiance totale avec vous et vous avec moi », a invité Pascal Affi n’guessan. Sur la question de son divorce d’avec l’ancien pensionnaire de Scheveningen, l’ancien président Laurent Gbagbo, Affi N’Guessan n’est pas allé du dos de la cuillère.

« Il y a une seule chose : tout ça c'est pour empêcher Affi de devenir président. C’est tout ! Il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui ne veulent pas le bien des autres. Il y a des gens qui font des choses pour retarder la société, qui ne veulent pas faire avancer le pays. D’ailleurs, au FPI, je ne suis rentré pas pour chercher l’argent, pour chercher les honneurs, pour chercher des postes. Je suis entré au FPI pour travailler à la transformation de la Côte d’Ivoire, à la modernisation de la Côte d’Ivoire », a révélé le président du FPI.

Tizié TO Bi

Correspondant régional