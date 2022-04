Patrick Achi rêve de faire de la Côte d'Ivoire une nation agro-industrielle. Le Premier ministre ivoirien en a fait l'annonce le weekend dernier à l'occasion du lancement du Projet des chaines de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation (PCCET) à Aboisso.

Patrick Achi : "Nous allons faire de la Côte d'Ivoire une nation agro-industrielle"

Le weekend dernier, Patrick Achi s'est rendu à Aboisso pour le lancement du Projet des chaines de valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation (PCCET). Le chef du gouvernement a expliqué que la transformation de l'agriculture de la Côte d'Ivoire revient à transformer l'avenir de notre jeunesse et celui de notre pays.

"Nous allons accélérer notre agriculture et notre industrie, les emplois pour nos jeunes et nos femmes, le développement de nos régions et les richesses pour notre pays !", a laissé entendre l'ancien secrétaire général de la présidence de la République. Patrick Achi a poursuivi en ajoutant que même si la Côte d'Ivoire est le leader mondial dans de nombreuses productions agricoles comme le cacao, le palmier à huile, le caoutchouc naturel et le cajou, elle n'en tire encore qu'une faible part de la valeur mondiale. Et cela, parce que notre pays n'exporte pas assez de produits transformés et trop de produits bruts.

"Cette situation n’est tout simplement plus acceptable ! Grâce à la vision 2030 du président de la République Alassane Ouattara, c’est ce sursaut national que nous voulons accomplir. Par l’industrialisation et la transformation locale de nos richesses agricoles, avec plus de 50 % de transformation d’ici 2030. Par la valorisation du fruit du labeur de nos paysans, en exportant plus de produits finis, bien mieux rémunérés", a déclaré le successeur de feu Hamed Bakayoko.

Aidé des agriculteurs et des industriels ainsi que tous les Ivoiriens, Patrick Achi ambitionne de "faire de la Côte d’Ivoire une nation agro-industrielle majeure en Afrique et connue dans le monde entier".