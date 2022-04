SEMme Samia Suluhu Hassan rafle le Trophée Babacar NDIAYE 2022

Les membres du Comité de Sélection de The Africa Road Builders – Trophée Babacar NDIAYE se sont réunis le 28 mars 2022 par visioconférence, dans le cadre de la réunion annuelle pour désigner le lauréat du Super Prix Grand Bâtisseur – Trophée Babacar NDIAYE 2022. Ils se sont retrouvés physiquement le 31 mars 2022, à Abuja (Nigeria) à l’occasion de la Conférence Inaugurale 2022, pour confirmer le résultat de leurs travaux. Les réunions ont rassemblé des représentants de plusieurs médias de toutes les sous-régions d'Afrique.

Son Excellence Mme Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République Unie de Tanzanie, désignée Lauréate du Super Prix Grand Bâtisseur – Trophée Babacar NDIAYE 2022

Le comité de sélection a travaillé sur la base du rapport 2022 réalisé par le Réseau Médias pour les infrastructures et la finance en Afrique (MIFA). Le Comité de sélection a également pris en compte les rapports publics des institutions et organisations internationales sur les routes et les transports en Afrique, ainsi que toutes les publications pertinentes disponibles et consultables dans les domaines considérés. Rappelons que le thème central des travaux de cette année est : « Construire des routes, bâtir des économies ». A l'issue des délibérations, le Comité de sélection a adopté ce qui suit : Son Excellence Mme Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République Unie de Tanzanie, est désignée Lauréate du Super Prix Grand Bâtisseur – Trophée Babacar NDIAYE 2022.

Tout d'abord, pour son leadership personnel et pour les énormes engagements et investissements pour étendre les routes et le réseau de transports ferroviaires de la Tanzanie. Par ailleurs, le Comité de sélection a noté l'appui de la Banque africaine de développement (BAD), doté d'une enveloppe de 290 millions de dollars, dans le cadre de la redynamisation des transports routiers, ferroviaires et aériens du pays. Le Comité a également pris en compte le contrat de 172,2 millions de dollars (398,3 milliards de shillings tanzaniens) attribué le 8 février à la Chinese Corporation Limited (CRRC) pour la fourniture de 1 430 wagons de fret modernes. Le comité salue ainsi les efforts de l'opérateur des chemins de fer tanzaniens, Tanzania Railways Corporation (TRC).

Toute l'Afrique a les yeux rivés sur la Tanzanie pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Enfin, le Comité de sélection a suivi avec intérêt le lancement officiel de la construction du projet historique de la rocade extérieure de la ville de Dodoma. C'était le 11 février, en présence de la Présidente de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan et du Dr Akinwumi A. Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement. Le comité de sélection adresse ses plus chaleureuses félicitations à la Présidente Samia Suluhu Hassan et au peuple tanzanien. La remise du trophée aura lieu lors de la Conférence Finale de The Africa Road Builders – Trophée Babacar NDIAYE prévue en marge des Assemblées Annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Le Comité de sélection invite tous les États africains à accroître le niveau de leurs efforts dans le domaine du développement des transports, facteur majeur de développement économique. Le Comité de Sélection salue les anciens lauréats du Super Prix Grand Bâtisseur – Trophée Babacar NDIAYE. Il remercie particulièrement S.E Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigeria d'avoir accepté la distinction qui lui a été décernée en 2021 et surtout d'avoir accepté que la Conférence Inaugurale 2022 se tienne à Abuja au Nigeria.

Le comité de sélection remercie également le ministre des Travaux publics et de l'Habitation, Son Excellence Hon. Babatunde Fashola, SAN et toutes les autorités ainsi que le peuple nigérian pour leur disponibilité et leur engagement pour la route et les transports. Le Comité de Sélection remercie la BAD et son Président, Dr Akinwumi Adesina, pour les efforts continus en faveur de la route et des transports à travers le continent, et pour le Parrainage accordé à The Africa Road Builders – Trophée Babacar NDIAYE. Enfin, le Comité de sélection salue la mémoire du Dr Babacar NDIAYE, ancien Président de la BAD, qui a inspiré cet événement.

Avec SERCOM