PDCI : Guikahué et Ezaley se marchent sur les pieds

Le PDCI connait une animation particulière en ce moment. Et pour cause, Maurice Kakou Guikahué et Ezaley Georges Philippe, deux grands noms du Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié, se marchent sur les pieds sous le regard des militants.

PDCI : Que se passe-t-il entre Guikahué et Ezaley ?

Début novembre 2021, Henri Konan Bédié (HKB), tout puissant président du PDCI, a procédé à un remaniement au sein de son parti politique. Le "sphinx" de Daoukro a nommé trois nouveaux présidents, en l'occurrence Thierry Tanoh, Narcisse N'dri Kouadio et Roger Mandjoba Mbia. L'ex-président ivoirien a également pris le soin de rattacher la direction des affaires financières à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire.

Il faut dire que la nouvelle vague de nominations au sein du plus vieux parti politique ivoirien a affaibli Maurice Kakou Guikahué. Le secrétaire exécutif a vu son influence se réduire. D'ailleurs, il existe déjà un profond malaise entre Guikahué et Simon Doho, le conseiller technique du chef de parti et également président du groupe parlementaire PDCI.

Un autre malaise est né entre Maurice Kakou Guikahué et Ezaley Georges Philippe. En effet, les deux cadres du parti ont convoqué une réunion le même jour pratiquement à la même heure. Le jeudi 31 mars 2022, l'ancien maire de la ville de Grand-Bassam a réuni des cadres pour célébrer la mission de visite des 351 délégations du PDCI. Selon Jeune Afrique, ce sont environ 196 personnalités qui ont pris part à la cérémonie.

Curieusement, ce même jour, Maurice Kakou Guikahué a tenu une autre réunion extraordinaire du secrétariat exécutif. On apprend que l'ex-ministre de la Santé a voulu préparer le 76e anniversaire du parti septuagénaire prévu pour le 9 avril. Tout ceci montre que la famille politique de Bédié est secouée par cette grande rivalité entre ces deux poids lourds.