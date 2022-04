Côte d’Ivoire: La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance recrute

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance porte à la connaissance de tous que divers postes sont à pourvoir, par appel à candidatures, à la Direction du Traitement des Déclarations de Patrimoine de ladite Institution.

Trois postes à pourvoir à Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance recrute un Chef de Service Traitement des Déclarations de Patrimoine; un Chef de Service Archivage et un Chargé d’Etudes Statistiques. Les dossiers complets devront être déposés uniquement, les jours ouvrables de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, au plus tard le vendredi 15 avril 2022 à 16h30, soit : - sous pli fermé avec la mention « Candidature au poste de (intitulé du poste) » à déposer au Secrétariat de la Direction du Traitement des Déclarations de Patrimoine de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, sis à la Riviera 4 le Golf. ; - par e-mail avec pour objet « Candidature au poste de (intitulé du poste) » à l’adresse suivante : [email protected] .

Le dossier de candidature électronique doit être attaché dans un fichier unique au nom du candidat. Bonne nouvelle: les fonctionnaires et agents de l’Etat peuvent faire acte de candidature conformément au statut du personnel de la HABG (Article 49 Ordonnance n2013-661 du 20 septembre 2013). Le processus de recrutement comprend une analyse de dossiers, des entretiens et une enquête de moralité.