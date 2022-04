Mokobé a frôlé la mort : L'émouvant témoignage du chanteur malien

Mokobe revient de lui. Le rappeur d'origine malienne est sorti du coma après avoir été frappé par le paludisme. Il donne de ses nouvelles à travers une publication sur les réseaux sociaux.

Mokobe : "J'ai été hospitalisé 10 jours à Abidjan"

C'est le chanteur malien lui-même qui a donné l'information à travers un message publié sur la toile. "J’espère ne plus jamais revoir cette chambre, me retrouver allongé sur ce lit pendant des semaines… voilà pourquoi j’ai disparu des réseaux pendant si longtemps", a écrit Mokobe.

Le rappeur issu du groupe 113 a expliqué que lors d'un voyage à Abidjan, il a été terrassé par un neuro palu. "Un palu très sévère qui a attaqué tout mon corps et mon cerveau… car je pensais a tort que le palu ne s’intéresserait pas a moi , mais pourtant… il m’a bien eu, j’ai été hospitalisé 10 jours à Abidjan ou j’étais complètement inconscient puis rapatrié d’urgence en avion médicalisé a paris à l’hôpital Necker, mais en plein vol ils ont dû m’intuber et je me suis retrouvé dans le coma", a-t-il expliqué.

"Dieu merci grâce aux prières et soutien de ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, entourage, ami(es cousins cousines, j’ai repris conscience et j’ai été magnifiquement soigné, j en profite pour remercier toute l’équipe rea et l’équipe des soins intensifs qui ont assuré… les amis, ne croyez pas que le palu ne touche que les touristes ou les locaux le moustique ne choisit pas qui il pique et ça peut vite tourner au drame, donc svp svp prenez vos médicaments c’est important, le palu est la première cause de mortalité en Afrique", a poursuivi Mokobe.

La star malienne a également recommandé la malarone ou l'artemisia( plantes) comme des préventifs très efficaces. "Je ne partirais plus sans quoiqu’il arrive, car j’ai frôlé la mort à cause de ça. Je remercie le Tout-Puissant. Toujours en pleine convalescence j’espère que vous allez bien", a conclu Mokobe Traoré, de son vrai nom.