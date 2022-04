Répartition de la richesse nationale: La région du Tonkpi se dit "lésée"

Dans la région du Tonkpi, une double cérémonie de remise de matériels de travail, notamment des table-bancs, et de finale de lutte traditionnelle, s’est déroulée Jeudi 7 Avril 2022, à Trogui, village de la sous-préfecture de Zonneu, dans le département de Danané.

Doueu Ouehi Bruno, Vice-président du Conseil régional du Tonkpi: "Nous devons notre sous-développement à l'inégale répartition de la richesse nationale"

Cette journée festive a permis à l'Udpci de déployer sa machine de mobilisation de ses troupes. Cadres, députés suppléants et invités de marque ont fait le déplacement sur Trogui, village dont l'école primaire avait été fermée sur décision de l'IEP de Mahapleu quelques semaines plus tôt. A quelques mois des prochaines élections municipales et régionales, l'hôte du jour, Doueu Ouehi Bruno, à très vite juger bon de mettre les pieds dans les plats de la politique locale.

« Le développement doit être accompagné, en principe, de dynamiques positives. Ce qui tarde à être le cas de la vaste région du Tonkpi regroupant, à elle seule, 5 grands départements-victimes de l'inégale répartition de la richesse nationale. Le sous-développement du Tonkpi vient essentiellement de cela. Comment comprendre qu'une région de 5 départements perçoive seulement le milliard de nos francs, beaucoup moins que d'autres régions de petites tailles qui reçoivent souvent même deux fois plus que nous ? Le Tonkpi est lésé. La gouvernance actuelle nous tient en tenaille. Dans l'enveloppe allouée au Tonkpi, 180 millions reviennent au département de Danané. Notre Canton dont je suis fils n'a que 30 millions de FCFA. Que faire avec 30 millions de FCFA chaque année ? Avec 30 millions de FCFA, nous ne pouvons bâtir que 3 salles de classes et un bureau ou, à la limite, un dispensaire rural. Rien de plus.

Les populations ne comprennent souvent pas notre inaction par endroit. Et pourtant le président Mabri Toikeusse se bat comme il le peut pour être proche de vos réalités. Chers miens, voilà notre galère. Et il faut réagir. La meilleure réaction, pour nous, était de demander la scission du Tonkpi en 2 régions. Depuis quelques années, ce vœu là est partagé par l'ensemble des élus et cadres, fils et filles de la partie Sud du Tonkpi. Mabri est Leader et à ce titre, il a une longueur d'avance sur ses adversaires. Avec lui, le rêve de voir le Tonkpi se développer et grandir deviendra bientôt une réalité», a indiqué Doueu Ouehi Bruno, parrain de cette double cérémonie initiée par Sahi Tia Gonkapieu, fils du village et militant de l'Udpci.

"Le président Mabri Toikeusse n'aura d'autres choix que de présenter votre fils Doueu Ouehi Bruno comme Candidat idéal"

Devant une foule sortie nombreuse pour écouter la délégation conduite par Doueu Ouehi Bruno, l'ex parlementaire Dan Jules Demonsterne s'est voulu beaucoup plus précis quand la future orientation politique du parti arc-en-ciel de Mabri Toikeusse : « Nous sommes plus pressés que les autres que la scission tant espérée voit le jour. Elle permettra une autre démonstration de force du président Mabri et son parti. Chers parents, quand sonnera le temps de l'autonomie et la création de la nouvelle région du Tonkpi, le président Mabri Toikeusse n'aura d'autres choix que de présenter votre fils Doueu Ouehi Bruno comme Candidat idéal. »

Devant un tonnerre d'applaudissements, l'ex parlementaire Dan Jules a exhorté les populations à rester en éveil pour les prochaines batailles politiques. Après plusieurs prestations de masques venus apporter une belle coloration à la fête du jour et rappeler le contexte culturel DAN, l'on est passé à la remise des table-bancs par le Commandant Aké Simon, sous-préfet de Zonneu, au représentant de l'inspecteur de l'enseignement primaire de Mahapleu. «Nous félicitons le donateur et exhortons les enseignants à en prendre soin » ,a formulé le sous-préfet Aké avant d'ajouter : « Le faisant, vous mettrez un point d’honneur sur la qualité de l'enseignement grâce à un cadre de vie et de travail agréable. »

Avant de clore la première cérémonie, le directeur de cabinet de Doueu Ouehi Bruno, Vice-président du Conseil régional chargé du département de Danané, Eugène Gouet a annoncé les dons de 85.000F faits aux populations et de 250.000F au promoteur pour la finale de la lutte traditionnelle. La finale de lutte traditionnelle a vu la victoire de l'équipe de Zaguineu par le sacre de son athlète-vedette, Faras, face à Le Vieux du village de Lonneu. La remise des prix a été le clou de cette première édition de ce sport traditionnel.

Une correspondance de Sony WAGONDA