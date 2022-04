Swedd : Belmonde Dogo lance officiellement la 2ème phase du projet

La 2ème phase du projet SWEDD a été officiellement lancée, samedi 09 avril 2022 à Korhogo, la Ministre Myss Belmonde Dogo, en charge de la Solidarité, annonce l’extension du programme de la Banque mondiale pour l' Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD) à 10 nouvelles régions administratives en Côte d’Ivoire.

La phase 2 du projet Swedd cible 800.000 filles à risque dans 10 nouvelles régions en Côte d’Ivoire

La Ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a relevé que, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du Projet d’Autonomisation de la Femme et du Dividende démographique dans le sahel, un financement additionnel est accordé aux Etats-partie au projet Swedd sur la période 2021-2024.

Pour ce qui concerne la Côte d’Ivoire, c’est d'une enveloppe budgétaire d’un montant de 35.946.443.600 FCFA dont le pays se dote, par le truchement des bailleurs du projet avec pour objectif d’intensifier les activités dans les 20 régions administratives concernées et de les porter à l’échelle nationale par son extension à 10 nouvelles régions de la Côte d’Ivoire.

C’était au cours d’une cérémonie solennelle diffusée en direct sur les plateformes digitales du gouvernement depuis la Cité du Poro. Et a été marquée par la présence d'Amadou Coulibaly, Ministre de la Communication, des Médias, et de la Francophonie, du Professeur Mariatou Koné, Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation et ancienne présidente en exercice du Comité régional de pilotage (CRP) du SWEDD en 2020, des partenaires financiers et techniques ainsi que des autorités administratives et élus locaux.

Selon la Ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, la phase 2 du projet Swedd cible 800.000 filles à risques dans les régions d’intervention sélectionnées, a indiqué Myss Belmonde Dogo.

« Au moins 6900 filles seront atteintes directement et 191.000 touchées par la formation sur la santé sexuelle et environ 250.000 filles non-scolarisées ou déscolarisées seront touchées par les interventions du projet », a-t-elle souligné.

Le projet entend toucher les cibles indirectes que sont les garçons, les hommes, les guides religieux et les leaders traditionnels, a précisé la Ministre ivoirienne.

Pour l’atteinte de ses objectifs du projet Swedd en Côte d’Ivoire, conclut madame Dogo, le gouvernement entend s’appuyer sur l’expertise internationale de ses partenaires que sont le UNFPA, l’Organisation ouest africaine pour la Santé et sur l’expertise locale des ONG.

Monsieur Amadou Coulibaly, Ministre de la Communication, des Médias, et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement qui représentait le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, s’est félicité de la tenue de la cérémonie de lancement de la phase 2 du projet Swedd dans la Cité du Poro.

Au nom du chef du gouvernement, il a salué cette initiative de la Banque mondiale et d ses partenaires pour la mise en œuvre de ce projet qui cadre de manière satisfaisante avec la Vision Côte d’Ivoire 2030 du président Alassane Ouattara.

Pour lui, bâtir une Côte d’Ivoire Solidaire passe par des investissements stratégiques notamment dans le capital humain comme c’est cas dans le projet Swedd dont la phase 2 permettra d'intensifier les activités en cours dans les pays membres que sont, entre autres, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Mali , le Bénin, la Mauritanie.

Le SWEDD est une initiative régionale de grande envergure mise sur pied suite à l’appel lancé en 2014 par les Présidents du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, de la Côte d’Ivoire, du Mali et de la Mauritanie.

Le projet SWEDD Côte d’Ivoire est rentré dans sa phase active depuis l’année 2018 en menant des actions directes à l’endroit des populations cibles au niveau de ses zones d’intervention. Au niveau de la composante 1, trois sous projets sont mis en œuvre en faveur des populations cibles.