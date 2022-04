Moov Africa CI: 122 travailleurs totalisant 15 ans de services, célébrés

122 agents de Moov Africa CI, totalisant 15 années de services au sein de l’opérateur de téléphonie, ont été décorés, vendredi 8 avril 2022 au cours d’une cérémonie de décoration organisée à Abidjan.

Téléphonie: 122 agents de Moov Africa CI décorés en présence du ministre Adama Camara

122 agents qui travaillent à Moov depuis le lancement de l’opérateur en 2006, ont été célébrés, vendredi dernier, en présence du ministre Adama Camara, ministre de l’Emploi et de la Protection sociale de Côte d’Ivoire. Selon Lhoussaine Oussalah, Directeur général de Moov Africa CI, ces agents ont toujours fait preuve de persévérance, d’esprit d’équipe, du sens de l’innovation et de tolérance depuis le lancement de l’entreprise au sein de laquelle, ils auront passé 15 années de leurs vies.

« Cette cérémonie qui récompense l’ancienneté des salariés, est aussi une occasion pour célébrer l’engagement constant de l’ensemble des collaborateurs de l’opérateur en général et celui des 122 récipiendaires ben particulier », a déclaré Lhoussaine Oussalah. Prenant la parole, le ministre Adama Camara a fait savoir que la Médaille d'honneur et de travail fait partie des réformes engagées par le gouvernement ivoirien dont l’objectif est de valoriser l'image du travailleur.

La médaille, selon lui, constitue la satisfaction de la nation tout-entière, ainsi que celle de l’entreprise aux différents efforts consentis par le travailleur. Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale a indiqué que ces 122 agents de Moov Africa CI, sont les premiers récipiendaires de cette médaille.

Filiale du Groupe Maroc Telecom 2015, Moov Africa CI est devenu opérateur global depuis le lancement à Abidjan et à Bouaké de la FTTH (Internet très haut débit sur Fibre optique à domicile). L’opérateur sert aujourd’hui plus de 10.5 millions de clients et revendique 22% de la part de marché.