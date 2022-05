Patrick Achi dévoile la preuve du redressement économique de la Côte d'Ivoire

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, est confiant dans l’avenir de la Côte d’Ivoire. Il a exprimé son optimisme ce jeudi 12 mai 2022 dans une publication sur sa page Facebook.

Patrick Achi aux Ivoiriens: « Pour bâtir la Côte d’Ivoire Solidaire voulue par le Chef de l’Etat, nous devons travailler et travailler encore »

La Côte d’Ivoire abrite depuis le 9 mai, la 15e Conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse (Cop 15). Cette importante rencontre sur la préservation de l’environnement réunit près de 5000 participants venus de 197 pays à travers le monde. Marquée par un sommet des chefs d’Etat et de gouvernements, la conférence a vu la présentation, par le Premier ministre Patrick Achi, de « l’initiative d’Abidjan »; un programme pensé par les autorités ivoiriennes pour faire face à la désertification et ses conséquences, notamment sur la production agricole. C’est dans ce contexte que le chef du gouvernement vient de partager une importante donnée économique sur le redressement de la Côte d’Ivoire depuis l’accession en 2011 du président Alassane Ouattara.

«Je veux partager avec vous, une donnée importante qui montre à quel point notre pays s’est redressé et à quel point nous devons avoir confiance en nous, dans ce que nous faisons aujourd’hui, dans ce que nous pouvons faire demain, mobilisés et rassemblés. La Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) a publié récemment son étude sur le stock d’investissements directs étrangers (les IDE). Ces IDE traduisent directement l’attractivité d’un pays, la croissance de son économie, de ses emplois… Mais plus encore, ils indiquent la confiance des investisseurs étrangers dans SON AVENIR », a informé Patrick Achi.

A en croire le Premier ministre, ces investissements directs étrangers en Côte d’Ivoire, ont ainsi été multipliés par 5 en 20 ans, passant de 2,5 milliards de USD en 2000 à près de 12,3 milliards en 2020. Ils représentent 30% du total de l’UEMOA et font de notre pays le premier de la zone franc ouest-africaine, le 3ème de la CEDEAO en la matière. « Ils sont la preuve du redressement extraordinaire de notre nation mené depuis 10 ans grâce au leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, et aux efforts de vous toutes et tous ! Alors oui, nous le savons, le combat pour le développement est une longue marche. Pour bâtir la Côte d’Ivoire Solidaire voulue par le Chef de l’Etat, nous devons travailler et travailler encore », a-t-il exhorté.

Poursuivant, Patrick Achi a déclaré que ces données confirment que la Côte d’Ivoire est sur la bonne voie. « Rester soudés, concentrés sur l’essentiel : c’est-à-dire sur ce qui apporte progrès humain et prospérité au pays. Mais quand on lit de telles données, cela confirme une chose : oui, nous sommes dans la bonne direction ! », s’est-il réjoui.