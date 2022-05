Rififi au RHDP - Diabo: De troublantes révélations sur Assahoré Jacques

L'incendie criminel, le week-end dernier, d'un engin de bitumage d'une rue dans la ville de DIABO, dans la région du Gbêkê, a laissé éclater une grave crise de leadership depuis lors, latente, entre les cadres du RHDP (parti au pouvoir). Délégué départemental RHDP de Botro et Député de Diabo-Languibonou, Jacques Assahoré konan, par ailleurs Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, est accusé par le camp Rebecca Yao, de jouer à un double jeu. Le décryptage de Giscard OUATTARA, Cadre RHDP de la région du Gbêkê.

Giscard OUATTARA (Cadre RHDP et proche de Rebecca Yao) à Jacques Assahoré: "Le tout n’est pas de gagner des élections locales grâce à des jeux d'alliance et des espèces sonnantes et trébuchantes"

Je suis avec beaucoup d’intérêt, la LEVEE de BOUCLIER qu’a soulevée la publication de Mme Rebecca Yao a travers sa déclaration du 10 Mai. Je crois qu’au-delà des avis passionnés, nous NE devons pas nous ELOIGNER DU SUJET qui est : COMMENT LUTTER CONTRE LES CAMPAGNES DE SABOTAGES DES ACTIONS DU PRESIDENT OUATTARA ET DE SES REPRÉSENTANTS.

Ces Actes malveillants qui durent depuis, et qui SE SONT INTENSIFIES à DIABO depuis la scission Politique de 2018. Quand le MAL est PROFOND, il faut le DENONCER pour le TRAITER à la RACINE. Ce que Mme Rebecca YAO à DECRIT dans son communiqué le mardi dernier est une REALITE constatée, consignée et qui est VERIFIABLE auprès des autorités préfectorales et coutumières du Département de BOTRO.

Que CELUI qui conteste cet ETAT de FAITS, vienne DÉMENTIR, preuves à l’Appui. C’est VRAI qu’elle a jeté un pavé DANS LA MARE MAIS ELLE a Surtout montré simplement la difficulté à PARLER DEVELOPPEMENT sur DIABO qui a accusé un grand retard. Les POPULATIONS souffrent depuis LONGTEMPS. DIABO est sous-préfecture depuis 1963.

"En 2018, M. Assahoré Konan Jacques était sur la liste des régionales, ont-ils gagné ? "

Depuis les élections de 2018, Chaque fois qu’elle a voulu aider sa sous-préfecture à faire un PAS en AVANT, avec l’APPUI du MINISTRE AMADOU KONE, cadre de la REGION de GBEKE, des mains Obscures de cadres ANTI DEVELOPPEMENT par leurs manipulations, s’interposent pour nous ramener en Arrière. C’est le PROBLEME qu’elle se pose et qui suscite SON INDIGNATION. Il faut chercher à COMPRENDRE, à VERIFIER et à l’AIDER au LIEU de l’INSULTER.

C’est UNE REALITE qu’elle a DÉCRIT. VENIR ELUCUBRER sur les 360 courageux militants qui ont voté pour la candidate RHDP qu’ elle était aux municipales de 2018 ; Mais Ce sont EUX, la BASE MILITANTE RHDP de DIABO. MEPRISER avec ses SBIRES, ces 360 Allassanistes, qui en 2018 sont allés voter RHDP au moment de la Scission où prononcer simplement le Nom ALASSANE OUATTARA dans nos territoires, n’était réservé qu’aux audacieux.

COMME C’ÉTAIT SI FACILE en 2018, M. Assahoré Konan Jacques était sur la liste des ELECTIONS REGIONALES Gbêkê 2018 avec de HAUTES PERSONNALITÉS, bien connues, aguerries du terrain comme les Ministres Jean Claude Kouassi, Sidi Touré et Lui-même Assahoré konan Jacques l’argentier avec des moyens colossaux. ONT ILS GAGNE ? LES 360 de DIABO sont une VICTOIRE, Le SYMBOLE que malgré l’EPREUVE de la Scission de 2018 L’ALASSANISME était toujours BEL et BIEN VIVANT dans DIABO.

"COMMENT IMPLANTER DURABLEMENT LE RHDP QUAND LE NIVEAU DE SINCÉRITÉ DES CADRES PDCI VENUS AU RHDP, POSE PROBLEME ?"

Et La PEUR aidant en 2018, à l’époque, ils n’étaient que 360 à s’afficher, MAIS 4 ANS après, en 2022, on le sait très bien, ils SE SONT MULTIPLIÉS. Tout comme l’OCCUPATION du terrain et la PRESENCE de Mme Rebecca Yao auprès des POPULATIONS qui, ne peut même pas faire l’OBJET d’un DEBAT aujourd'hui. Ceux qui invectivent Mme YAO REBECCA disent qu’elle ne tient pas un discours rassembleur.

C’est BIEN DE PARLER RASSEMBLEMENT mais le plus PRODUCTIF serait CELUI de CŒUR et d’ESPRIT ; pas celui de l’HYPOCRISIE. Le tout n’est pas de GAGNER des ELECTIONS LOCALES grâce à des JEUX D’ALLIANCE et des ESPECES SONNANTES et trébuchantes. Mais EST-CE QUE LA POLITIQUE D’EMERGENCE du PRESIDENT OUATTARA arrive à IMPACTER véritablement LA VIE des POPULATIONS de DIABO ?

AUX PRESIDENTIELLES de 2025, les POPULATIONS vont-elles SOUTENIR le Président ALASSANE OUATTARA, pour qu’ensemble ils puissent continuer la MARCHE vers le PROGRES amorcée ? COMMENT IMPLANTER DURABLEMENT LE RHDP QUAND LE NIVEAU DE SINCÉRITÉ DES CADRES PDCI VENUS AU RHDP, POSE PROBLEME ? LE FLOU NE PEUT PAS CONTINUER À PERSISTER, QUE CHACUN CLARIFIE SA POSITION. C’est à Toutes ces Questions qu’il faut Répondre.

"HOMMAGE aux 360 SOLDATS de DIABO et à leur Chef de File, Mme Rebecca Yao"

Pour moi, il faut rendre HOMMAGE aux 360 SOLDATS de DIABO et à leur Chef de File, Mme Rebecca Yao, qui ne RETOURNERONT jamais LEURS VESTES. EUX, ces IRRÉDUCTIBLES, LA BASE MILITANTE RHDP qui avec MME REBECCA YAO, sont déjà sur le terrain, à travailler avec l’appui de M. le Ministre AMADOU KONE, pour que LES CONDITIONS DE VIE des populations de DIABO, s’améliorent.

LEURS REALISATIONS connues de tous, PARLENT déjà pour eux (Développement des infrastructures, Relance de la filière rizicole, amélioration du revenu du paysan, autonomisation de la Femme, employabilité des jeunes entre autres).

HOMMAGE AU 360, le RHDP est fier de VOUS. Que DIEU continue de vous aider pour que les campagnes de BOYCOTT et d’ENDOCTRINEMENT contre le PRESIDENT ALASSANE OUATTARA et son PROJET de DEVELOPPEMENT, qui n’ont que trop duré, CESSENT définitivement pour le BIEN des POPULATIONS de DIABO.