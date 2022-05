En visite à Guiglo, Anne Ouloto parle de son "oncle" Gbagbo

Anne Ouloto Désirée a effectué une site à Guiglo, dans l’ouest du pays. Au cours des échanges avec les populations, la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration a livré un témoignage sur l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.

Anne Ouloto vante le bilan de Ouattara auprès des populations de Guiglo

Selon une information fournie par l’AIP (Agence ivoirienne de presse), Anne Ouoto Désirée s’est rendue dans la localité de Guiglo le vendredi 13 mai 2022. La présidente du conseil régional du Cavally a profité de l’occasion pour dresser le bilan de la gouvernance d’Alassane Ouattara.

"Vous devez être fiers de cela, grâce au président Alassane Ouattara, avec qui votre fille travaille, Guiglo (Cavally) est en paix. Donc quand on parle de bilan d’Alassane Ouattara, Guiglo doit dire, c’est nous on a fait ça en Côte d’Ivoire parce que votre fille est dans le gouvernement", a dit la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration.

Celle que l’on surnommait "Maman Bulldozer" a continué en rappelant que les chefs d’Etat qui ont précédé Alassane Ouattara ont gouverné avec des "enfants Wê".

"Comme nous sommes un pays démocratique, quand un président arrive au pouvoir, au village, on lui dit, président, tu es venu n’oublies pas nos enfants ici. Le président Houphouët-Boigny ne nous a pas oubliés. Après lui, Henri Konan Bédié a travaillé avec des enfants Wê (…) Mon oncle Laurent Gbagbo est venu, mes aînés, mes grands frères étaient à côté de lui. Son temps est passé, Alassane Ouattara est là, il m’a prise aussi pour mettre à côté de lui, a-t-elle laissé entendre.

L’ex-ministre de l’Assainissement et de la Salubrité a par ailleurs délivré un message de réconciliation nationale, invitant ses parents à s’engager dans la voie de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire.