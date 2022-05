Diabo: Acculée, la suppléante PDCI de Jacques Assahoré, se dit RHDP

Les lignes ont considérablement bougé au RHDP-Diabo depuis les révélations de Mme Rebecca Yao, cadre du parti présidentiel, sur le double jeu de certains leaders politiques, anciens (?) militants du PDCI-RDA.

Honorable Dorothée Koffi Adjoua, suppléante du Député Jacques Assahoré : « Le PDCI, c'est l'histoire et le présent, c'est le RHDP »

«(…) Quand les transfuges du PDCI au RHDP sont apparus en 2020 et ont été promus à la tête du Parti à Diabo (règles de préférence oblige), ils sont devenus les meilleurs amis des cadres PDCI locaux qui boycottaient toutes mes actions de développement et de promotion des idéaux du Président Alassane Ouattara. Et moi, je suis restée leur ennemie commune. Ces cadres du PDCI local ont même trouvé au candidat RHDP, une suppléante PDCI (responsable femmes PDCI) pour qu’ensemble, ils gagnent les législatives en mars 2021, là où aucun bureau de vote n’avait pu ouvrir quelques mois plus tôt aux présidentielles. Je constate aujourd’hui avec amertume que le poste RHDP aux législatives est bien PDCI puisque le titulaire (NDLR: Jacques Assahoré), à cause de sa fonction administrative (NDLR: Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique), ne peut pas siéger, et que la suppléante est toujours restée PDCI », a récemment dénoncé Mme Rebecca Yao.

Cette sortie de la présidente de l’organisation "Diabo ville émergente", a véritablement jété un pavé dans la marre du Délégué départemental RHDP de Botro et Député de Diabo-Languibonou, au point où l’homme a convoqué, dimanche dernier à Diabo, une réunion d’urgence avec toutes les forces vives de la ville pour réaffirmer son engagement aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara. « Les dernières élections législatives ont traduit en actes, la grande adhésion du peuple Gblo à la vision du Chef de l'Etat (…) Depuis 1960, c’est la première fois que le peuple Gblo donne son suffrage à un parti autre que le PDCI, en l’occurrence le RHDP. Alors, ceux qui racontent leur vie, il faut qu’ils aillent revisiter notre histoire. Le peuple Gblo est l’un des peuples qui a compris que la politique, c’est pour apporter le développement. Alors, ceux qui pensent nous détourner de notre trajectoire, qui vont nous détourner de notre ambition, se trompent », a lancé Jacques Assahoré.

Comme lui, sa suppléante, l’honorable Dorothée Koffi Adjoua qui siège à l’Assemblée nationale compte tenu de l’incompatibilité du poste de Député avec celui de Directeur général du Trésor, a, elle aussi, tenu à clarifier sa position. Selon le site d’information igbeke, la députée suppléante de Diabo-Languibonou a mis à profit la réunion de concertation des forces vives Gblo, pour mettre fin à toutes les supputations concernant son appartenance politique.

« J’aimerais que tout le monde entier sache que j'ai été élue avec le député titulaire Jacques Assahoré Konan sous la bannière du RHDP. Aujourd'hui, lui étant DG du trésor, c'est moi l'honorable Dorothée Koffi Adjoua qui siège à l'assemblée (…) Le PDCI, c'est l'histoire et le Rhdp, le présent (…) Parce que, à l’Assemblée nationale, nous avons 02 compartiments. L’un pour le RHDP et l'autre pour l'opposition. J'ai toujours été dans celui attribué pour le RHDP. Je vote au compte du RHDP », a clarifié la suppléante de Jacques Assahoré.