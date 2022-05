CAN 2023: Patrick Achi rassure sur l’engagement de la Côte d’Ivoire

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé à l’ouverture officielle des Rencontres internationales des grands évènements sportifs (RIGES). La cérémonie officielle de lancement de cet évènement a eu lieu le mardi 17 mai 2022 à l’hôtel Radisson à Port-Bouet.

Lancement des RIGES-Afrique: Patrick Achi présente les ambitions du gouvernement pour le sport

Patrick Achi a exprimé la vision du gouvernement ivoirien pour le sport. A en croire le Premier ministre, l’Etat entend « faire du sport un levier stratégique d’une part pour le bien-être et la cohésion des ivoiriens et des ivoiriennes et d’autre part de construire une industrie du sport et une économie sportive de référence, d’accélérer la création de richesses et d’opportunités professionnelles pour notre jeunesse ». « Avec cette ambition claire du gouvernement ivoirien, a poursuivi le chef du gouvernement, le RIGES constitue un terrain de jeu de prédilection pour renforcer cette stratégie, jouer collectif et incarner un point de rencontre et d’opportunité d’affaires entre les acteurs ivoiriens et africains et les entreprises françaises ».

Au cours de son intervention, Patrick Achi a rappelé que la Côte d’Ivoire, future hôte de la Coupe d’Afrique des Nations, qui « poursuit résolument un chemin de progrès et de prospérité guidé par la vision 2030 du président de la République », met un point d’honneur à développer ses infrastructures sportives. « La stratégie de développement global que nous avons menée a toujours veillé à intégrer celle des infrastructures sportives. C’est ce qui nous a permis très vite d’accueillir avec succès des évènements sportifs majeurs (…). L’ensemble des membres de notre gouvernement et notre pays sont mobilisés pour l’organisation de la 33e Coupe d’Afrique des Nations de football que nous nous apprêtons à abriter en 2023 afin de permettre à notre pays d’offrir au continent et au monde une CAN absolument unique », a-t-il ajouté.

Avant le chef du gouvernement, le ministre Danho Paulin en charge des Sports, s’est félicité de la tenue de cette rencontre qui est la première édition des RIGES organisée hors du territoire français. Il a par ailleurs souhaité que ces rencontres soient un cadre de réflexion pour trouver des solutions afin de « rentabiliser les infrastructures de la CAN ». De son côté, Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte d’Ivoire a indiqué que cet évènement est l’expression « de la confiance et de la proximité entre la France et la Côte d’Ivoire ».