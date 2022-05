Les solutions de Patrick Achi pour lutter contre le chômage des jeunes

En Suisse actuellement où il prend part au Forum économique mondial (FEM) de Davos, le Premier ministre Patrick Achi a insisté sur la nécessité pour les Etats africains d’offrir des emplois aux jeunes qui constituent la majorité de la population du continent.

Création d’emplois pour les jeunes: Patrick Achi livre des recettes depuis Davos

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) était au centre d’un panel le mardi 24 mai 2022 lors du Forum économique mondial (FEM) de Davos.

Présent à cette importante rencontre au nom du président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi insisté sur la nécessité pour les Etats africains d’offrir des emplois aux jeunes qui constituent la majorité de la population du continent.

« La jeunesse africaine est dynamique et courageuse. Elle a de l’énergie qu’elle veut bien mettre au profit du développement du continent. Trouvons-lui du travail et elle sera à la fois épanouie et utile. Si nous ne relevons pas ce défi, elle constituera un problème pour l’Afrique », a indiqué le Premier ministre.

Selon Patrick Achi, une des solutions pour la création d’emplois sur le continent est la modernisation de l’agriculture à travers la mécanisation et la transformation des produits.

Aux côtés des présidents Kagamé et Mnangagwa du Zimbabwé, le Premier ministre, se basant sur les orientations contenues dans le programme « Vision 2030 » du président ivoirien, a indiqué que cette marche vers l’industrialisation des produits agricoles permettra de garantir des emplois, créer des richesses et d'investir dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des infrastructures. Elle représente ainsi une aubaine pour la jeunesse du continent.

Sur la question de la zone de libre-échange, Patrick Achi a souhaité qu’elle se renforce notamment dans le domaine du transport. Le chef du gouvernement a affirmé, par ailleurs, que la ZLECAF « est un marché considérable avec d’énormes potentialités et des richesses énormes ».

Notons que Gianni Infantino, président de la FIFA et Patrice Motsepe, président de la CAF ont pris part à ce panel de haut niveau.