Comment la Côte d’Ivoire veut éradiquer la lèpre : L'appel d'Abidjan lancé

Faire disparaitre la lèpre en Côte d’Ivoire à l’horizon 2030, telle est l’ambition du gouvernement ivoirien. Dans ce cadre, une réunion de haut niveau a eu lieu les 1er et 2 juin 2022 à Abidjan en présence d’acteurs locaux et internationaux.

Eradication de la lèpre en Côte d’Ivoire - Patrick Achi : « Nous ne pouvons baisser la garde »

Le but de cette rencontre était de mobiliser des ressources pour la lutte contre les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée (MTN-MC) avec en ligne de mire l’objectif « Zéro lèpre à l’horizon 2030 » en Côte d’Ivoire. Présent le 2 juin 2022 à cette rencontre, le Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire, Patrick Achi a assuré que le gouvernement reste pleinement engagé dans la lutte contre cette maladie invalidante et ce, malgré les avancées obtenues.

« La Côte d’Ivoire a toujours été à l’avant-garde de la lutte contre la lèpre. Face à l’ambition évidente d’une Côte d’Ivoire zéro lèpre à l’horizon 2030, nous ne pouvons baisser la garde. (…) Chaque jour en Côte d’Ivoire, on dépiste plus d’un cas de lèpre et tous les 3 jours, on enregistre un ivoirien qui est infirme à vie. Même si cela est infiniment moins que par le passé, c’est encore trop, toujours trop pour l’ambition du président de la République dans son souci constant d’apporter santé et bien-être aux populations de notre nation et pour bâtir pour elles et avec elles, une Côte d’Ivoire toujours plus solidaire », a dit Patrick Achi.

Pour atteindre cette ambition, le Premier ministre a indiqué que depuis 2012, des actions en faveur de l’adduction en eau potable et la construction de logements décents sont entreprises par l’Etat afin de freiner la lèpre. « Pour ces maladies, la veille doit être maintenue. Nous ne nous arrêterons dans notre mobilisation que lorsque plus un seul de nos enfants, plus un seul de nos fils, plus une seule de nos filles ne trouvera sur le chemin de sa vie, sur la marche ascendante de son destin, ce fléau de la lèpre venant le frapper et l’empêcher », a ajouté le Premier ministre.

Patrick Achi a par ailleurs assuré que le gouvernement est disposé à mettre en œuvre le plan stratégique contre la lèpre. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a lancé l’appel d’Abidjan. Il s’agit d’un ensemble de stratégies visant à mobiliser les ressources financières et à mettre en œuvre un ensemble de techniques afin d’éradiquer la lèpre.

Cet appel, faut-il le préciser a été signé par le ministre Pierre Demba ainsi que les représentants de fondations et ONG luttant contre la lèpre. Ces organisations, il faut le noter se sont engagées à accompagner l’Etat ivoirien dans la mise en œuvre de son programme.