Coups de gueule contre le RHDP: Yaya FOFANA (MFA) s'explique et rassure

Très critique envers le RHDP depuis la restructuration du parti, fin février dernier, Yaya FOFANA, président du MFA (Mouvement des forces d'avenir), est revenu sur ses nombreuses sorties virulentes contre le parti au pouvoir.

Yaya FOFANA (MFA): "Ces mécontentements sont légitimes parce que nous aimons tous le RHDP"

Face à l'exclusion du MFA des instances dirigeantes du RHDP, Yaya FOFANA est monté sur ses grands chevaux pour dénoncer une restructuration "non inclusive et discriminatoire" du parti dirigé par le président Alassane Ouattara. Ses nombreuses dénonciations lui ont permis d'être reçu par Claude Sahi, le Chef de cabinet du Président de la République, qui voulait comprendre les raisons de ce mécontentement.

Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et Yaya FOFANA souhaite clarifier la position de son parti politique. "Appartenir à une famille politique n’est pas synonyme de laisser notre parti être fissuré par des gangrènes qui sont de nature à favoriser plus tard son implosion. Aimer son parti, c’est dire les vérités, relever les problèmes quand ils sont encore embryonnaires pour éviter des fractures cancérigènes (...) En clair, toutes les vérités sont bonnes à dire lorsqu’elles nous permettent d’améliorer et de construire une véritable unité, à savoir l’unité de notre parti le RHDP", s'est-il justifié lors d'un entretien avec la presse.

Yaya FOFANA a saisi l’occasion pour demander solennellement au président du Directoire du RHDP, Gilbert Kafana Koné, qui a la lourde tâche de la restructuration du RHDP, de recevoir le MFA en vue de prendre en compte ses propositions dans l’optique d’associer le parti aux activités du RHDP.

"Ces mécontentements sont légitimes parce que nous aimons tous le RHDP. Lorsque notre parti emprunte une voie qui pourrait nous emmener à la perte, en tant que partie prenante, il se doit d’appeler l’attention des dirigeants pour trouver des pistes de solutions à ces dysfonctionnements que nous avons constatés", a-t-il ajouté.

Pour le président du MFA, la mutualisation des forces rend plus fort le RHDP et le Président de la République l’a si bien compris, qu’au lieu de promouvoir des déperditions de forces politiques, Alassane Ouattara prône l’appel à l’unicité de tous les partis signataires de l’avènement du RHDP. D'où l’appel à Toikeusse, qui s’inscrit dans ce cadre.