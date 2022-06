Côte d'Ivoire: Emma Lohoues se serait-elle mariée en cachette?

La célèbre influenceuse ivoirienne Emma Lohoues s’est-elle mariée? La question est sur toutes les lèvres à Abidjan depuis que la maman du petit Kobé exhibe dans tous ses clichés une alliance très scintillante sur le doigt.

Emma Lohoues porte désormais une bague de mariage au doigt, mystère sur l'homme qui partage sa vie privée

Alors que l'on ignore tout jusque là de l'homme qui partage sa vie privée, Emma Lohoues inonde la toile depuis plusieurs jours avec des photos mettant en valeur une bague de mariage à la main gauche.

Tout porte à croire que la belle Emma Lohoues aurait trouvé son prince charmant. L'oiseau rare qui a volé le cœur de la fille d'Eugène 1er s'est précipité à lui passer la bague au doigt, alliance que l'actrice n'hésite pas brandir fièrement dans presque tous les clichés qu'elle a récemment publiés sur ses réseaux sociaux.

L'influenceuse sème-t-elle le doute? Elle a publié le weekend dernier, des photos prises lors d'une soirée au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, une nouvelle bague à la main gauche. Vraisemblablement, il ne s’agit pas d'une bague de fiançailles, un anneau serti de diamants. Serait-ce une alliance ? La rumeur court la toile depuis, que Emma Lohoues se serait mariée en cachette.

Il y a quelques jours, Emma Lohoues faisait irruption dans une célèbre bijouterie d'Abidjan où elle en est ressortie avec des bijoux qu'elle a évalués à 25 millions de FCFA, selon une vidéo que la star ivoirienne a postée sur sa page Facebook.

Plus tôt, l'ex copine de Dj Arafat se présentait dans une autre vidéo avec plusieurs produits de shopping effectué à Dubaï, estimés cette fois-ci à environ 60.000 euro, au dire de la jeune femme.

Un contexte marqué par un scandale de trafic de drogue

Cette nouvelle intervient au moment où Emma Lohoues est régulièrement suspectée d’appartenir au réseau Dubaï Porty Porta. Mais surtout le scandale du démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue dans lequel sont impliquées plusieurs personnalités et célébrités ivoiriennes issues du showbiz , du sport, de la politique et même de l'administration publique.

Si l’on conçoit assez facilement que toutes les stars ne sont pas attirées par les cérémonies ultra médiatisées à la Kim Kardashian et Kanye West, on se demande les raisons qui ont poussé la célébrité à se marier en secret et en catimini.

Pour éviter les comparaisons?

« Oui, c’était un beau mariage, mais moins beau que celui de Coco Emilia non ?». Est-ce pour éviter ce genre de phrase, qu’elle a opté pour un mariage secret ? Car si les stars ont l’habitude d’être constamment comparées les unes aux autres, le jour de leur mariage on préfère ne pas entendre que la robe de mariée choisie est moins jolie que celle d’Amal Alamuddin.

Ou bien Emma Lohoues serrait-elle hhantée par le divorce trop médiatisé de son amie camerounaise, Coco Emilia alias Biscuit de Mer dont le mariage avec Francis Mvemba a tourné court comme une éteincelle?

Coup de buzz ou réalité? Nous reviendrons sur cette histoire qui secoue toutes les plateformes de discussion sur internet en ce moment.