Dominique Ouattara de retour après un séjour fructueux à Brazzaville

Les lampions se sont éteints ce vendredi 10 juin 2022 à Brazzaville, sur la 26ème Assemblée Générale Extraordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OPDAD).

Cette 26ème AGE qui s’est déroulée du 9 au 10 juin 2022 au centre de conférence internationale de Kintélé a eu pour thème : «20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique ». Avant de quitter Brazzaville, la capitale politique de la République du Congo, les épouses des Chefs d 'Etat du Continent et leur délégation ont été reçues par S.E.M Denis Sassou-Nguesso, Président de la République du Congo.Parties du Centre de conférence en bus, les Premières Dames ont été accueillies personnellement par le Chef de l’Etat Congolais à la Résidence présidentielle. A chacune d’elle, le Président Denis Sassou-Nguesso a témoigné la fraternité de son peuple. Un cocktail dînatoire a été offert autour de la piscine au son des musiques locales.Après le cocktail, la Première Dame ivoirienne, Madame Dominique Ouattara, a regagné Abidjan. Signalons que la Première de la République de Namibie, Madame Monica Geingos est la nouvelle Présidente de l'OPDAD, et Madame Denise Nyakéru Tshisekedi, la Vice-Présidente.