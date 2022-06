Eliminatoires CAN 2023: Le Nigeria pulvérise Sao Tomé-et-Principe(10-0)

Le Nigeria se joue du Sao Tomé-et-Principe. Ce lundi 13 juin, à l'occasion de la 2e journée du Groupe A des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les Super Eagles ont étrillé par le score de 10 buts à 0, la sélection de ce petit État insulaire africain proche de l'équateur.

Le Nigeria surclasse Sao Tomé-et-Principe (10-0), quadruplé d'Osimhen

Une véritable démonstration ! Outre un quadruplé d'Osimhen (9e, 48e, 65e, 84e), également passeur décisif à deux reprises, Moffi (43e, 60e), Simon (28e), Etebo (55e), Lookman (63e) et Dennis (90+2e, sp) ont également participé à ce festival. Logiquement, le Nigéria, avec 6 points, occupe provisoirement la tête de cette poule. Pour cette 2e journée du Groupe A de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Sao Tomé-et-Principe recevait à Agadir au Maroc, le géant ouest-africain du football.

Victor Osimhen n’a eu besoin que de 9 minutes pour devancer le gardien adverse et ouvrir le score de la tête sur un centre du Nantais Moses Simon (1-0). Après un arrêt miraculeux du portier sur une tête à bout portant du Napolitain, les deux attaquants ont inversé les rôles et le Canari a doublé la mise de près (2-0, 28e). Avant que le Lorientais Terem Moffi n’y aille lui aussi de son but avant la pause sur un nouveau service d’Osimhen (3-0, 43e).

L’ancien Lillois ajoutait ensuite trois buts à son total en seconde période (48e, 65e, 84e) pour s’offrir un formidable quadruplé. Etebo (55e), Moffi (60e, doublé), Lookman (63e) puis Dennis (90e+2) participaient également à la fête. Un carton impressionnant mais logique face à l’une des sélections les plus faibles du continent, qui avait déjà chuté 5-1 face à la Guinée Bissau la semaine dernière lors de la 1ère journée. Les Djurtus affrontent justement la Sierra Leone à Conakry en début de soirée pour l’autre match de ce groupe A.