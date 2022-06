PME: Proparco signe des conventions de 19 milliards de FCFA

Proparco, filiale du groupe Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé, a signé lundi 13 juin 2022 des conventions pour le financement des PME. C'était à la résidence de l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, selon l'AIP.

Proparco appuie Ecobank-CI, la Société Générale Côte d’Ivoire et Advans pour financer les PME

Ces conventions concluent avec Ecobank, la société générale Côte d’Ivoire et Advans, portent sur un montant total de 30,7 millions d’euros, soit plus de 19 milliards de FCFA pour le financement des Petites et moyennes entreprises (PME) ivoiriennes. A travers ces conventions, Proparco a octroyé six garanties de portefeuille à ses partenaires en vue d’accentuer leur activité de financement des PME et des Toutes petites entreprises (TPE) en Côte d’Ivoire.

Selon la directrice générale de Proparco, Françoise Lombard, ces institutions bancaires occupent depuis de nombreuses années une place centrale dans le financement de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire. Elles constituent à ce titre des partenaires historiques de Proparco et de l’initiative française Choose Africa, mise en œuvre par le groupe AFD a pour ambition d’engager 3,5 milliards d’euros au bénéfice des start-up, TPE et PME africaines sur la période 2018-2022.

Elle a précisé que des garanties de portefeuille de type Ariz ont été accordées à la société générale et à Ecobank. La garantie Ariz constitue l’un des outils du groupe AFD, particulièrement efficace pour encourager l’investissement et la création d’emplois au sein de PME opérant dans de nombreux secteurs d’activité (agriculture, santé, industrie, microfinance, transport…), a-t-elle indiqué.

Une garantie de portefeuille Euriz a également été accordée à société générale. Lancée en mai 2019 avec le soutien de l’Union européenne et du Fonds européen de développement, et du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), la garantie Euriz vise à faciliter l’accès au crédit pour des PME mal desservies, en particulier dans les secteurs à fort impact développemental, afin de les aider à jouer leur rôle essentiel dans la croissance économique et la création d’emplois.

Enfin, Advans et Ecobank bénéficieront de la part du groupe AFD d’une garantie de portefeuille allant jusqu’à 80% de couverture leur permettant de renforcer leur offre de prêts à des petites et moyennes entreprises ivoiriennes fragilisées par la crise du covid-19. Cette offre de garanties, a résumé Françoise Lombard, s’inscrit dans le cadre du volet résilience de l’initiative française Choose Africa, lancé en 2020 en réponse à la crise grâce au soutien du gouvernement français.