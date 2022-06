Côte d’Ivoire: La Garde Républicaine immortalise ses pionniers et anciens

La Garde Républicaine de Côte d’Ivoire se dote d’une stèle érigée à l’honneur des pionniers et des anciens. Elle a été inaugurée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d’armée, Diomandé Vagondo, représentant le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Tené Birahima Ouattara.

Une stèle, aux dimensions modestes. Elle est bien visible, à l’entrée du Groupement n° 1 de Treichville, dans le périmètre du poste de police, au pied du flanc gauche du bâtiment central de la caserne, sur l’espace relooké, jadis occupé par un sobre petit jardin. Désormais s’y dresse fièrement la stèle, comme pour accueillir tout visiteur, et rappeler les souvenirs glorieux des Officiers, Sous-Officiers et Militaires du Rang qui ont revêtu, une fois dans leur vie, l’uniforme de la Garde Républicaine de Côte d’Ivoire. C’est bien l’une des traces indélébiles inscrites, pour la prospérité, dans les anales de l’histoire naissante des premières Journées Portes Ouvertes de la Garde Républicaine. Cette belle histoire qui, rêvée par le Chef de Corps, le Colonel DEMBELE Bassaro et ses hommes, est devenue une réalité ce lundi 23 mai 2002, à travers un acte fort. Celui de son inauguration officielle en présence de Monsieur le Ministre DIOMANDE Vagondo, entouré d’illustres invités.

LE DEVOILEMENT DE LA STELE

Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité dévoile la stèle sur laquelle il est écrit ceci : « En hommage aux pionniers et aux anciens de la Garde Présidentielle et Milice d’hier à la Garde Républicaine d’aujourd’hui. Inauguré le 23 mai 2022 par Monsieur Téné Birahima OUATTARA, Ministre d’Etat, Ministre de la Défense. »

SENS D’UN HOMMAGE

Le sens de l’hommage aux Anciens, à travers cette stèle, est donné oralement et brillamment par le Capitaine OTCHELIO Hugues-Jocelyn, Officier Adjoint de la Garde Républicaine : « Pour conserver des anciens un souvenir tangible, ce modeste monument a été érigé en leur hommage. Nous souhaitons qu'il soit le lien intemporel entre les générations qui se succèdent à la Garde Républicaine. Et que la seule évocation des anciens suffisent pour enflammer les jeunes âmes d'un zèle ardent pour la patrie. Pour ceux qui dorment leur dernier sommeil, nous leur donnons cette récompense posthume, qui est en même temps, le témoignage éclatant, de la gratitude et de l'admiration que nous leur garderons toujours. »

LE MOT DU MINISTRE DANS LE LIVRE D’OR

La fin de la cérémonie a été marquée par le Mot de Monsieur le Ministre dans le Livre d’Or des premières journées portes ouvertes de la Garde Républicaine de Côte d’Ivoire : « A la fière Garde Républicaine ! Pour le rôle important que vous n’avez de cesse de jouer avec professionnalisme en vue de la sauvegarde des valeurs républicaines et la défense de la stabilité de notre nation ; Pour la reconnaissance et la célébration de vos pionniers, la Côte d’Ivoire vous dit merci ! Bonnes Journées portes ouverts ! ». Signé: Général DIOMANDE VAGONDO, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Source: Adjudant-Chef Major ( R) Désiré Dakoury GNABRO/ Histoire et Biographies.