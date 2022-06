Sécurité : Le Gl Apalo donne de nouvelles instructions à ses hommes

Au cours d'une rencontre, les mardi 21et mercredi 22 juin 2022, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, a donné de nouvelles instructions à ses hommes dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens et de la lutte contre le terrorisme.

Lutte contre le terrorisme : Les nouvelles orientations du général Apalo Touré

Le général de corps d'armée Apalo Alexandre Touré a réuni ses plus proches collaborateurs à l'école de la gendarmerie les mardi 21 et mercredi 22 juin 2022. Le commandant supérieur de la gendarmerie avait à ses côtés les commandants de subdivision, de régions et de légions, des écoles et centres de formation, des divisions et centres opérationnels. Apalo Touré a donné de nouvelles instructions à ses hommes pour l'amélioration de leur action sur le terrain et la sécurité des Ivoiriens.

L'objectif de la rencontre, précise la gendarmerie nationale, était d'évaluer les actions des hommes du général Apalo sur le terrain et améliorer les performances sécuritaires de la gendarmerie nationale pour le dernier semestre de l'année.

Entouré de ses hommes, le patron de la gendarmerie ivoirienne a évoqué les problématiques de la sécurité des personnes et des biens. Il s'agit du terrorisme, de l'orpaillage clandestin, la grande criminalité, la fuite illicite des produits agricoles et les coupeurs de route.

Par ailleurs, le commandant supérieur de la gendarmerie s'est exprimé sur la discipline, l'organisation de l'exécution du service et l'unité au sein de ses unités.