Guerre en Ukraine: Une rencontre entre le Pape François et Poutine?

Le Pape François veut rencontrer Vladimir Poutine. Alors que les troupes russes poursuivent leur aventure guerrière en Ukraine, le souverain pontife veut jouer les missions de bons offices pour un retour à la paix.

Une rencontre imminente entre le Pape François et Vladimir Poutine ?

C’est la tendance qui se dégage après 3 mois de conflit entre la Russie de Vladimir Poutine et l’Ukraine. Fort de son statut de chantre de la paix, le Pape François envisage une rencontre avec le chef du kremlin pour faire la plaidoirie dans l’optique d’un retour à la paix.

Selon les informations, le pape a instruit depuis quelques jours, le secrétaire d’Etat du vatican, Pietro Parolin, à ce qu’il prépare le terrain pour que cette rencontre avec Poutine soit effective. Ce dernier aurait même échangé des messages dans ce sens avec Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie.

Le souverain pontife compte peser donc de tout son poids pour faire fléchir la position de Vladimir Poutine. « Je voudrais aller (en Ukraine), et je voulais d’abord aller à Moscou. Nous avons échangé des messages à ce sujet parce que je pensais que si le président russe me laissait une petite fenêtre pour servir la cause de la paix… Et maintenant c’est possible, après mon retour du Canada, il est possible que j’arrive à aller en Ukraine…", a déclaré le Pape François dans un message.

Le successeur de Pierre envisage également se rendre en Ukraine pour rencontrer Volodymyr Zelensky pour faciliter un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Les récentes critiques de François à l'encontre de Poutine

En avril dernier, le Pape François avait pourtant critiqué violemment ce qu’il appelle une agression injustifiée de l’Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine. "Une fois de plus, un potentat, tristement rattrapé par les revendications anachroniques d'intérêts nationalistes, provoque et fomente des conflits alors que les gens ordinaires éprouvent le besoin de construire un avenir qui sera partagé ou ne sera pas", avait-il déclaré à l'époque.

Depuis février dernier, les troupes russes ont envahi l'Ukraine pour dénazifier le pays selon les propos de Vladimir Poutine.