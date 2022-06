Crise en Ukraine: La cinglante réponse de Vladimir Poutine à Boris Johnson

Les crispations deviennent de plus en plus virulentes entre le président Vladimir Poutine et ses pairs des pays occidentaux. Au coeur de cette tension, la guerre en Ukraine orchestrée par le numéro 1 du Kremlin. Alors que les troupes russes sont en train de pilonner systématiquement les positions de l'armée ukrainienne dans les dernières contrées du Donbass qui résistent encore, Vladimir Poutine se plaît et se complaît dans une guerre de communication avec les occidentaux.

Vladimir Poutine assène un coup à Boris Johnson

Alors qu'ils étaient réunis dans le château d'Elmau en Allemagne pendant 3 jours pour le sommet du G7, les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés du monde, ont affiché leur volonté commune de défaire la Russie en Ukraine. En guise de provocation, Boris Johnson, le Premier ministre britannique avait alors proposé à ses pairs d'enlever leurs habits pour montrer leur poitrine à Vladimir Poutine pour prouver leur force.

"On garde les vestes? on les enlève?" Nous devons montrer que nous sommes plus forts que Poutine. Nous devons lui montrer nos pectoraux", avait suggéré Boris Johnson d'une façon ironique à ses pairs lors de la prise de photo officielle avant le début du sommet.

Décidément, cette mauvaise blague de Boris Johnson à l'endroit de Vladimir Poutine n'a pas laissé ce dernier pantois. Au contraire avec beaucoup de sarcasme et d'ironie, le président russe a répondu à son homologue britannique. En effet, le président russe affirme qu'il n'est pas contre le fait que ses homologues du G7 se déshabillent mais que ce spectacle serait piteux.

Plus loin, il exhorte particulièrement Boris Johnson à faire du sport et à réduire sa consommation d'alcool avant de songer à se déshabiller. "Je ne sais pas jusqu'à quel niveau, il voulait se déshabiller, jusqu'à la ceinture? Ou bien plus bas? En tout cas ce que je sais, c'est que ça aurait été un spectacle hideux. Souvenons nous de Pouchkine, je peux peut-être me tromper dans les détails. Ils disaient qu'on peut être un bel homme, mais il faut que les choses soient harmonieuses entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'âme. Je ne suis pas persuadé que les choses soient harmonieuse ici. Il faut peut être renoncer à certaines mauvaises habitudes, l'excès de l'alcool, faire du sport. Tous les collègues que vous avez cités, moi je les connais personnellement", a lancé Poutine.