Après la chute de Gbagbo, Ahoua Don Mello renait chez Poutine

Tout va pour le mieux pour Ahoua Don Mello. L'ancien directeur général du BNETD (Bureau nation d'études techniques et de développement) sous Laurent Gbagbo a été nommé représentant des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. L'ex-ministre ivoirien a bénéficié de l'appui de la Russie de Vladimir Poutine.

Ahoua Don Mello, nouveau représentant des BRICS en Afrique

Les BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, la Russie et l'Afrique du Sud, connait un nouveau représentant pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. En effet, comme le confirme Africa Intelligence, Ahoua Don Mello vient d'être nommé "dans la plus grande discrétion". On apprend que la Russie a énormément pesé dans la nomination de ce proche de Laurent Gbagbo à ce poste.

Selon notre source, l'ancien patron du BNETD devra "suivre plusieurs projets portés par les BRICS en Afrique francophone", notamment dans le domaine des infrastructures. Il faut savoir qu'après la chute du "Woody" de Mama, Ahoua Don Mello a atterri en Guinée. Pendant quatre ans, il a conseillé le président déchu Alpha Condé dans les grands travaux. L'actuel conseiller des relations extérieures de Laurent Gbagbo, au sein du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), a eu le temps de s'envoler pour la Russie peu avant le coup d'État qui a emporté Condé le 5 septembre 2021.

Ahoua Don Mello a vu le jour le 23 juin 1958 à Bongouanou (dans la région du Moronou). Il a obtenu son baccalauréat au Lycée classique de Bouaké avant de décrocher le diplôme d'ingénieur à l'INPHB (Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny) à Yamoussoukro.

L'homme est un pensionnaire de l'École nationale de Ponts et Chaussées de Paris. À 27 ans, il en sort en tant que docteur ingénieur des Ponts et Chaussées. Quand Laurent Gbagbo s'installe au pouvoir en 2000, il le nomme directeur général du BNETD. À la faveur de l'élection présidentielle de 2010, Ahoua Don Mello occupe le poste de ministre de l'Équipement et de l'Assainissement dans le gouvernement de Gbagbo.