Russie: Vladimir Poutine annonce une nouvelle ère pour le monde

Vladimir Poutine n'a jamais porté aussi bien son costume de grand défenseur des Etats les plus faibles. Dans une sortie médiatique, mercredi, le dirigeant russe a critiqué avec véhémence la vision libérale du monde prônée par les occidentaux et annonce une nouvelle dynamique pour le monde.

Vladimir Poutine fustige les occidentaux

Diabolisé et vilipendé par les occidentaux encore plus depuis qu'il a lancé les hostilités en Ukraine, Vladimir Poutine veut incarner la stature du protecteur du tiers monde. Dans des termes sans ambiguïté aucune, le président russe a dénoncé mercredi 20 juillet dans un évènement qui s'est tenu à Moscou, le modèle économique et culturel du monde occidental.

Pour le locataire du Kremlin, ce système mis en place par l'Occident, maintient dans un état de paupérisation et de misère les Etats faibles. Pour Vladimir Poutine, le système occidental est coupable de la disparité qu'il existe entre les pays les plus riches et les pays pauvres.

« Le modèle de domination totale du soi-disant milliard d’or est injuste. Pourquoi ce » milliard d’or » devrait-il dominer sur tout le monde, sur l’ensemble de la population de la planète, imposer ses propres règles de conduite? Basé sur l’illusion de l’exclusivité, il [ce concept] divise les peuples en première et deuxième classes, et il est donc foncièrement raciste et néocoloniale, et l’idéologie mondialiste, soi-disant libérale, qui le sous-tend acquiert de plus en plus des caractéristiques du totalitarisme, et empêche la créativité dans la recherche, la libre création de son histoire », a souligné le chef de l’État russe

Une nouvelle ère s'annonce

Alors qu'il s'offusque de l'attitude des Etats occidentaux à se liguer en liguer en modèle, en chantre de la morale et de l'éthique, en gendarme de la planète, Vladimir Poutine clame haut et fort qu'une nouvelle étape de l'histoire s'annonce.

« Peu importe à quel point les élites occidentales et dites supranationales s’efforcent de préserver l’ordre des choses existant, une nouvelle ère s’annonce, une nouvelle étape de l’histoire du monde. Et seuls des États véritablement souverains peuvent assurer une dynamique de croissance élevée, devenir un exemple pour d’autres », a-t-il clamé.

Pour le moins qu'on puisse dire cette bataille de civilisation entre le bloc de l'Ouest et celui de l'est comme lors de la guerre froide est plus que de retour