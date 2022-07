CAN féminine 2022: Le Togo tient en échec le Cameroun

La CAN féminine 2022 jouait sa deuxième journée dans la poule B mercredi 5 juillet 2022. Après sa lourde défaite d'entrée face à la Tunisie (4-1) dimanche dernier, le Togo a tenu en échec le Cameroun (1-1).

CAN Féminine 2022: les Eperviers Dames écoeurent les Lionnes Indomptables

Les Éperviers Dames ont rendu la vie difficile, mercredi aux Lionnes Indomptables du Cameroun. En effet, dans cette rencontre aux allures de peau de terre contre un pot de fer, ce sont les Togolaises qui vont s'illustrer premièrement grâce à Woedikou Apeafa qui a transformé un penalty à la 28ème minute, obtenu par Odette Gnintegma.

La joie des Togolaises va être de courte durée puisque tout juste après l'ouverture du score, les Camerounaises requinquées, vont obtenir l'égalisation 7 minutes après grâce à la défenseuse Estelle Johnson.

Malgré les différentes incursions d'Aboudi Onguené ou encore d'Ajara Nchout, les Lionnes Indomptables vont buter à plusieurs reprises sur une défense togolaise très hermétique et compacte qui ne rompt pas jusqu'au coup de sifflet final. Le match s'achève donc sur un score de parité (1-1).

Les Togolaises accrochent donc le Cameroun et obtiennent leur premier de la CAN et se remettent par la même occasion dans la course à la qualification pour le deuxième tour. A l'opposé, c'est clairement une contre performance pour le Cameroun, pourtant favori désigné de cette poule B qui enregistre son deuxième match nul de la compétition.

La Zambie, leader du groupe B

Dans l'autre rencontre de la journée dans cette CAN 2022, ce sont les Zambiennes qui ont fait la bonne opération contre la Tunisie. En effet les Cooper Queens ont battu les Aigles de Carthage de la Tunisie (1-0) dans les ultimes minutes de la rencontre grâce à l'unique réalisation d'Esteve Chitundu.

Les Zambiennes enregistrent leur première victoire de la compétition et prennent la tête de la poule B avec 4 points. La Tunisie cale à 3 points après sa belle victoire face au Togo.