Titrologie du 12 juillet : Simone Gbagbo va créer son parti politique

Simone Ehivet Gbagbo est en passe de créer son parti politique. C'est du moins ce que révèle la titrologie du mardi 12 juillet 2022. La rencontre entre les trois poids lourds de la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, figure également à la Une de l’actualité de ce jour.

Titrologie : Soldats ivoiriens arrêtés au Mali, ce qui s’est passé réellement

La nouvelle est annoncée par le journal Le Nouveau Réveil. En effet, notre confrère écrit que Simone Gbagbo, ancienne Première dame de la Côte d’Ivoire, après avoir créé un mouvement de soutien dénommé MGC (Mouvement des générations capables), se prépare à donner son parti politique. Il ajoute qu’un congrès constitutif est prévu dans les prochains jours.

Par ailleurs, dans sa titrologie, Le Nouveau Réveil s’intéresse à la prochaine rencontre entre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. "La courageuse décision politique des "3 grands" jeudi, titre le journal. À propos de cette rencontre, Le Nouveau Réveil nous fait savoir que les acteurs politiques et la société civile sont entre doute et espoir.

Pour sa part, Le Jour Plus fait la lumière sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Le média dévoile à sa Une la liste complète des soldats interpellés.

Le Quotidien d’Abidjan propose un dossier portant sur la transhumance politique, ce "commerce juteux qui discrédite à jamais".

Selon Le Patriote, le Premier ministre Patrick Achi, qui s’est exprimé sur la vie chère lors d’une interview, a rassuré les Ivoiriens. "La lutte contre la vie chère est la priorité des priorités du gouvernement", a-t-il confié.

À la Une de Le Sursaut, docteur Amon Julien Koffi, directeur général de DICI Immobilier, accuse la SIB d’avoir "détourné" ses "40 milliards".

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, Le Mandat explique comment dénoncer les agents de l’État.