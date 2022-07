Côte d'Ivoire: Le Premier ministre Patrick Achi, l'ami des artistes

Le Premier Ministre Patrick ACHI lie l'acte à la parole. En effet, c'est le 27 septembre 2021 dernier que le Premier Ministre a reçu au cours d'un déjeuner d’échanges, les acteurs de la production musicale.

Signes précurseurs de l'engagement du Premier ministre Patrick Achi aux côtés des artistes

Au cours de ce déjeuner, Patrick Achi a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir, aider, améliorer leurs conditions de travail. Il a conclu en promettant qu'au cours des semaines et des mois à venir, nous constaterons des changements.

En effet, le Premier ministre a reçu respectivement deux doyens de la musique ivoirienne les 14 et 15 juillet 2022, Apha Blondy à la veille de son concert à Abidjan et Aïcha KONÉ en prélude au concert de sa 45ème années de carrière musicale, prévu le 7 août prochain.

En outre, il avait reçu précédemment, le 21 juin 2022, Josey en prélude à son concert du 26 juin dernier. Au regard de ces rencontres, nous pouvons dire que c'est un signal préliminaire fort pétri d'amour sans calcul et sans limite qu’il a à l'endroit des artistes ivoiriens et relativement aux engagements du gouvernement pour la vulgarisation, l’homogénéisation et l’harmonisation de la corporation.

Idriss DAGNOGO