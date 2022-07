Diabo: Rebecca Yao lance la 1ère campagne agricole spécifique pour les Femmes

À l'occasion du lancement, vendredi dernier à Diabo, de la campagne agricole des Femmes 2022/2023, sous le thème : "De l’agriculture de subsistance à l’agriculture commerciale", Mme Rebecca Yao, présidente de l’Association Diabo Ville Emergente, a prononcé un discours aux enjeux divers sur la place de la femme dans le secteur agricole. Rebecca Yao a, par la même occasion, plaidé pour la représentation de celle-ci dans les instances agricoles puisque 43% de la main d œuvre agricole est feminine.

Côte d’Ivoire: Rebecca Yao, une vie au service des femmes de Diabo-Languibonou

(...) Nous sommes aujourd’hui rassemblés en pleine saison des pluies, la saison des semences pour procéder au lancement de la campagne agricole des Femmes 2022/2023, sur le thème : de l’agriculture de subsistance à l’agriculture commerciale. Si nous sommes réunis pour cette occasion, c’est grâce à nos pères, les propriétaires terriens, les gardiens de la tradition, qui nous accompagnent depuis le début de nos activités en 2018 et qui pour nous encourager, nous ont octroyé 150 hectares de Terres arables pour cultiver du maraicher.

Je vous demande de les ovationner. La Côte d'Ivoire Solidaire programme cher à notre Président SEM Alassane Ouattara prône l'esprit de partage, de solidarité et des actions sociales envers les populations. En bon soldat engagé, l’Association Diabo Ville Emergente aide depuis 4 ans, les femmes dans le département de Botro à la création de coopératives et d’entreprises viables. Elle leur apporte des appuis : Formation, conseil, matériel, financement ;

Afin de proposer des solutions aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de nos territoires ruraux. Aujourd’hui, notre groupe compte 3000 Membres et 200 Coopératives. L’avenir en effet est à la complémentarité entre la ville et la campagne. Face aux défis de : Souveraineté alimentaire, transition écologique, alimentation saine, Création d’emploi, d’amélioration des conditions de vie des populations ; Les campagnes sont au centre du jeu. Une économie nouvelle y est à inventer.

Chez nous à Diabo Languibonou, dans le canton Gblo du Département de Botro, les ressources naturelles et humaines sont là, la volonté aussi et le potentiel de croissance est énorme. La Femme est une force de travail qui peut conduire le renouveau de Diabo Languibonou. 43% de la main d’œuvre agricole est féminine. Les Femmes sont incontournables dans les activités de production, de transformation, et de commercialisation des produits agricoles.

Rebecca Yao lance la campagne agricole spécifique pour les Femmes

Ce vendredi 15 juillet 2022, nous lançons la CAMPAGNE AGRICOLE DES FEMMES. Lancer une campagne agricole des femmes, c’est promouvoir le genre, valoriser les compétences des Femmes et le métier d’agricultrice. Nous les femmes, sommes engagées dans les filières Riz, anacarde, Manioc et Maraicher et nous voulons passer de l’agriculture de subsistance à l’agriculture commerciale afin d’accroitre nos revenus.

Avec le programme une coopérative = Un hectare qui accompagnera notre campagne agricole, nous voulons montrer que le modèle de développement rural intégré dont nous faisons la promotion a été pensé et planifié entre nos besoins et les réalités. Le Kit d’installation des coopératives de Femmes agricultrices de 295 000 / ha pour le maraicher 170 000 / ha pour le riz 155 000/ ha pour le Manioc 490 000/ ha pour l’ anacarde Dans notre programme, 150 Coopératives de 30 membres chacune seront encadrées et ensuite Organisées en Association Villageoise d’Epargne et de crédit (AVEC) afin de leur apprendre les rudiments de la gestion financière.

La Répartition des revenus de leurs exploitations agricoles, se fera donc entre les dépenses d’investissement, l’épargne, les Charges sociales (Cotisation CMU, cotisation retraite, assurance enfants) et le bénéfice net. Il est en effet pertinent, de créer des pôles de croissance agricoles autour de Bouake afin de favoriser l’approvisionnement de notre métropole et des autres grandes villes en produits Vivriers et autres aliments.

Le grand marché de Bouake, le plus grand d’Afrique de l’ouest est en construction tout comme l’autoroute Abidjan Bouake, qui est à nos portes. Et nous avons le chemin de fer, l’aéroport de Bouake, toutes ces infrastructures qui nous ouvrent nombre de perspectives.

L’opération une coopérative = un hectare pour l’ autonomisation des Femmes du monde rural

Avec notre programme Une Coopérative=un hectare, nous voulons donner un souffle nouveau aux Femmes agricultrices et nous avons besoin de notre parrain, M. le Ministre Souleymane Diarassouba, Ministre du commerce, de l’ industrie et de la promotion des PME. Nous avons besoin de financements pour le réaliser. Nous les femmes de l’Association Diabo Ville Emergente, voulons par notre engagement, soutenir le Président ALASSANE OUATTARA et son Gouvernement dans leurs efforts de promotion de la chaine des valeurs des filières maraîchères et de lutte contre l’inflation, grâce à une augmentation conséquente de la production.

A partir de cette zone maraîchère, nous pourrons mettre en place plusieurs autres programmes ambitieux de mécanisation de l’agriculture, d’industrialisation, d’emploi des jeunes et de promotion du capital humain. Tout sera mis en œuvre afin de faciliter l’accès de la Zone Maraîchère aux agricultrices qui viendront de tous les Villages de Diabo - Languibonou. La Zone maraîchère des Femmes Gblo comportera à terme: un Périmètre maraicher

- Une unité de stockage

- une unité de transformation

- une Unité de conservation

- une Unité de fabrication d’engrais et d’intrants - un Centre expérimental et de formation

- un Centre pépiniériste

- une Centrale d’achats Nous croyons que seuls les PÔLES AGRICOLES Peuvent GARANTIR UNE AGRICULTURE PERENNE et Notre Priorité restera toujours de faire évoluer la situation sociale et professionnelle des femmes rurales.

Mesdames Messieurs, distinguées autorités, Chers Parents, Désormais, chaque année, nous lancerons une campagne agricole spécifique pour les Femmes parce que 43% de la main d’œuvre agricole est féminine. La mobilisation d’un plus grand nombre de productrices agricoles pour créer un réseau solide qui portera les dossiers critiques pour l’avancement et le maintien des droits et avantages des femmes est nécessaire.

Rebecca Yao pour une meilleure représentativité des Femmes dans les instances agricoles de prises de décisions

Les femmes doivent prendre part aux décisions agricoles. L’Agriculture au féminin est un outil d’autonomisation financière. Les femmes aspirent à vivre de l’agriculture, à être de véritables entrepreneurs agricoles. Il faut les Encourager à raconter la réalité de leur quotidien, à identifier plusieurs défis communs, et leur suggérer des solutions possibles. Il faut Concevoir des programmes spécifiques;

Un répertoire des financements disponibles (prêts, subventions et services,) pour les Femmes agricultrices, basé sur leurs réalités. Créer ce genre d’évènement comme le Lancement d’une Campagne Agricole des Femmes, c’est PROMOUVOIR LE GENRE ET EMMENER LA SOCIETE à reconnaitre le statut particulier de Femmes agricultrices Comment les femmes vont parvenir à se frayer une place dans le milieu agricole ? Qu’en est-il de la sous-représentation des femmes dans les instances agricoles.

Quelles stratégies privilégient les décideurs pour les femmes agricultrices ? Il n’y a Pas d’agriculture sans agricultrices. M. le Directeur central de l’ OCPV, éminent expert du monde agricole, nous comptons sur votre accompagnement. Plaidez pour nous auprès de M. le Ministre Souleymane Diarrassouba, pour une meilleure représentativité des Femmes dans toutes les faîtières.

Mettre en œuvre des programmes spécifiques pour les Femmes agricultrices, basés sur leurs réalités

Pour qu’aussi, des actions favorisant la levée des obstacles à l’établissement et au maintien des femmes en agriculture soient prises. Pour des appuis matériels et financiers (labour, herbicide, intrants, semences, engrais, système d’irrigation, de matériels de l’agriculture moderne). Et aussi pour toute une démarche sociale qui va accompagner, à savoir le développement personnel, l’alphabétisation, l’éducation financière.

L’agriculture doit fournir des perspectives de promotion économique et sociale aux Femmes. Faisons aussi en sorte que le métier d’agriculteur devienne suffisamment attractif pour retenir les jeunes dans les villages. M. le DIRECTEUR, transmettez encore une fois, notre profonde gratitude au Ministre souleymane Diarrassouba pour son soutien.

Ayons confiance aux Femmes. Elles peuvent gérer une cité, elles peuvent impulser la croissance économique rurale et de réduire de la pauvreté. Que Dieu bénisse notre campagne agricole 2022/2023 Vive les Femmes Battantes, courageuses, déterminées de Diabo Languibonou Vive le canton Gblo Vive la Côte d’Ivoire rassemblée et prospère Je vous remercie